方馨哽咽憶石英生前暖舉 唐美雲慟別：相信來世還會相逢

〔記者傅茗渝／台北報導〕石英告別式今（17）日於二殯景明廳舉行，火化後將長眠新北市三芝區龍巖真龍殿生命紀念館。唐美雲弔唁表示：「演藝圈其實並不是外界想像的那樣，只有互相爭名奪利、勾心鬥角。其實還是會有真正的、像家人般的情感。我覺得石爸就是這樣的一位長輩，帶給我們這些晚輩最好的典範，讓我們學習的地方。」

唐美雲赴石英靈堂弔唁。（記者王文麟攝）

她得知石英辭世噩耗以為是惡作劇，後來陸續看到新聞後，才知道石爸真的離開了，「雖然我們知道他身體不太好，但每年還是看到他平安無事、健健康康地繼續和我們聯絡，所以聽到消息時，內心會捨不得。但我想，生老病死是人生的功課，我們應該學習去面對。因此，我現在抱著祝福的心情，希望他能去更好的地方。生生世世，我相信大家還是會有再相逢的一天。」

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唐美雲聞石英辭世噩耗以為是惡作劇。（記者王文麟攝）

方馨赴石英靈堂弔唁。（記者王文麟攝）

與石英情同父女的方馨，最後見到石爸就是在8月份。她回憶剛出道就受到時爸爸得疼愛，「我和爸爸第一次合作是在民視，那時我剛到民視，非常感謝在那時候能遇到像爸爸一樣疼愛我的長輩。在家裡有爸爸的疼愛，沒想到在演藝圈也能遇到這樣一位像父親般照顧我的長輩。那時我剛進行業，面對許多的挫折，而爸爸一直在我身邊給我鼓勵，讓我知道其實只要做自己，大家都能看到你。」石英生前最後一部作品是《孟婆客棧》，今告別式結束後，唐美雲與方馨還要進行舞台劇演出，以石英遺作正式送別親愛的石爸。

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