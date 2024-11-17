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厚鬆餅堡之亂 作家吳淡如搶排沒吃到

麥當勞推期間限定早餐「厚鬆餅堡」掀起排隊潮。（翻攝自麥當勞官網）麥當勞推期間限定早餐「厚鬆餅堡」掀起排隊潮。（翻攝自麥當勞官網）

〔記者林南谷／台北報導〕速食店麥當勞推期間限定早餐「厚鬆餅堡」掀起排隊潮，幾乎天天秒殺。有《Dcard》網友直言「過譽了」，抱怨鬆餅因包裝悶濕影響口感，搭配奶茶甜度偏高，豬肉和蛋的鹹味混雜，「甜加甜真的齁到不行」、「絕對不會買第二次」。

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作家吳淡如16日也在臉書透露有去嘗鮮，結果沒買到，「因為太熱烈了，不過我還是順手買了安格斯牛肉堡還有新的椒麻雞塊。」對於沒吃到新產品，她覺得這是成功促銷，「老店需要新產品、新話題。」

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作家吳淡如。（翻攝自吳淡如臉書）作家吳淡如。（翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如說，麥當勞很聰明，新產品雖然成為爆品，但它並沒有想要大量製造，「熱度過了之後，大家還想不想買，是另外一回事」，她表示，大家再度注意麥當勞，像她這種一年難得吃兩次的人，也會繞進去看看。

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最後吳淡如表示，買不到鬆餅漢堡的人，大概也不會空手出來，「像我就買了更貴的漢堡……現在的流量越來越貴，與其花那麼多廣告費去買流量，我覺得他們的行銷非常成功，製造一種會引起你好奇心的東西。」

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