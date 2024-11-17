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日本即食泡麵之父安藤百福 矢板明夫曝：他是台灣人

前陣子颱風接力襲台，民眾到大賣場採買，賣場補足泡麵以便民眾購買。（資料照，記者陳志曲攝）前陣子颱風接力襲台，民眾到大賣場採買，賣場補足泡麵以便民眾購買。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕日本「產經新聞」前台北支局長、時事評論者矢板明夫長期關心台灣局勢，上月宣布成立「印太戰略智庫」（Indo-Pacific Thinktank，縮寫IPST），透露日前日本經濟新聞做了有趣嘗試，邀請泡麵專家、烹飪研究員、記者、飲食文化研究員、泡麵愛好者等7位評委，評選出「最好吃的10種外國泡麵」。

矢板明夫說，因為有吃泡麵習慣的國家集中在亞洲，報導將這10種泡麵叫做「亞洲10強」，「其中有3款台灣泡麵上榜，而中國泡麵全軍覆沒，沒有任何一款入圍。」

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「20年前我來台灣時也吃過泡麵，當時覺得味道和日本的泡麵差得很遠，但不得不說，這幾年台灣的泡麵進步很大，選擇越來越多，也越來越好吃了」，矢板明夫接著表示，反而是中國的泡麵，味道仍然很糟糕，「這或許是中國各地的地方政府為了保護在地企業、強行分化市場、導致競爭不足造成的。」

發文最後，矢板明夫表示日本即食泡麵之父叫安藤百福，其實是台灣人，原名吳百福，「他生於日治時代臺灣嘉義廳，到日本以後，創辦了日清食品公司，發明了泡麵和杯麵，造福了無數人。」

根據維基百科顯示，安藤百福是台灣裔日本人，早年曾致力於麵條改良，製成現代化快速沖泡即可方便食用的泡麵，並創辦日清食品公司，是泡麵和杯麵的發明者，1910年3月5日在嘉義縣朴子出生，2007年1月5日在日本大阪府池田市逝世。

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