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娛樂 最新消息

國民女婿羅一鈞開金嗓！遭「他」貼身猛擦汗反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕第六屆「愛之日常音樂節」今起在台中圓滿戶外劇場舉辦，慶幸颱風沒有影響到活動，主辦人郭蘅祈（郭子）開心說：「台中天選之地，四個颱風老天都幫忙移開，福地來著！」

「愛之日常6」以「擁抱彩虹，預見美麗新世界」（What A Wonderful World！）為主題，郭蘅祈充滿熱血喊話：「希望藉由音樂節將『愛之日常』的理念推向國際，並以音樂人使命感推動華語流行音樂的全球化。」

首日由疾管署副署長羅一鈞打頭陣，有國民女婿稱號的他人氣很旺，率領30名醫學院的學生合組「台灣公衛學生聯合會」演出，合唱歌曲《一樣As Usual》，要推動愛滋平權。

郭蘅祈以「最大的大咖」介紹羅一鈞出場，羅一鈞開口就說：「台中艷陽高照，我的汗滴滴落（我的汗一直流）。」

郭蘅祈（左）急著要幫羅一鈞擦汗。（愛之日常音樂節提供）郭蘅祈（左）急著要幫羅一鈞擦汗。（愛之日常音樂節提供）

只見郭蘅祈頻幫羅一鈞擦汗，羅一鈞的反應很害羞，直呼郭蘅祈太貼心，根本是他的經紀人，沒想到郭蘅祈幽默回應：「我只是要推銷週邊的毛巾啦。」讓觀眾笑翻。

萬芳與弦樂團帶來精彩表演。（愛之日常音樂節提供）萬芳與弦樂團帶來精彩表演。（愛之日常音樂節提供）

萬芳接著登台，攜手「親愛愛樂」共26位弦樂手演出，選唱了《孩子氣》、《慢火車》等歌曲

，還有改編了張艾嘉的夯曲《愛的代價》。

洪佩瑜選唱多首經典歌曲。（愛之日常音樂節提供）洪佩瑜選唱多首經典歌曲。（愛之日常音樂節提供）

金曲新人洪佩瑜首次參與活動，選唱《不在一起就不會分開》、《踮起腳尖愛》、《廢到月亮》等歌，略顯害羞的洪佩瑜，親切地跟台下觀眾打招呼，看到有歌迷穿著印有她肖像的T恤，興奮喊：「我在妳身上耶。」

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