補教老師竟是「台AV女優」 艾熙爽快認了：相信學生有看過…

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲的台灣AV女優艾熙，出道2年累積至少75部以上的成人作品，深受不少粉絲、老司機喜愛。她近日上節目《11點熱炒店》竟然大方坦承，自己除了跨足成人產業，目前還是一名補習班老師，學生遍布國、高中，同時也相信有部分學生看過她的片子。

台灣AV女優艾熙另一個身分竟是「補教老師」。（翻攝自IG）

艾熙日前在節目《11點熱吵店》坦言，自己願意和男友施行「開放式關係」，不過，她強調，要有成熟度，如果是太容易暈船的男生就不行，其他問題只要事先溝通好，雙方皆需經過深思熟慮。

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此外，艾熙透露自己還有另一個身分，就是補習班的老師，雖然對AV女優這份工作不會自卑，但她仍會看一下場合再決定是否公開職業。

艾熙提到，她目前在補習班教經濟學，學生年齡層從國中到高中，目前尚未有任何同學、同事與她相認過。不過，她也說，「其實我相信他們看過我，只是他們不敢講，就是他們剛好那個年紀，他們也不會敢說『欸老師我看過你的A片』，我覺得他們應該沒有這個膽子。」她也不會與學生討論，「這不是我的教學範圍」。

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