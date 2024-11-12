日本在野黨魁偷吃女模 網一看「超兇身材」認：是男的都忍不住

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本國民民主黨主席玉木雄一郎遭踢爆，與曾擔任雜誌模特兒的寫真女星小泉美雪發展出不倫戀。對此，他昨（11日）親赴該黨舉行的兩院議員大會坦承外遇，並鞠躬道歉。該消息曝光後，對該黨無疑是一大衝擊，有趣的是，小泉美雪意外掀起話題，其火辣身材讓日網歪樓直呼，「是男的都沒辦法」。



寫真女星小泉美雪。（翻攝自X）

55歲玉木雄一郎被光文社週刊《SmartFlash》以「與前寫真偶像的秘密不倫約會＆在當地酒店幽會」為題，爆料發生不倫戀，他11日在記者會坦承媒體刊出內容基本屬實，含淚向家人和全國民眾道歉。

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據日媒報導，小泉美雪數年前退出經紀公司後，轉為自由接案者，擔任玉木雄一郎家鄉高松市觀光大使；兩人在眾議院議員選舉前在高松市開房，甚至在選舉結束後也在東京新宿約會，不倫醜聞曝光後，小泉已關閉個人社群帳號。有粉絲指出，她在該報導前，幾乎每天都會更新動態，也會曬辣照，現在完全消失了。

小泉美雪（左）與日本在野黨黨魁玉木雄一郎發生不倫戀。（星島日報提供）

有趣的是，醜聞曝光後，日網對小泉美雪掀起討論，網友紛紛表示，「太太真可憐……如果是這樣的對象，男人也會被吸引吧」、「長這樣不倫無法避免，無罪」、「如果是這樣的美女，玉木雄一郎也是男人沒辦法」。



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