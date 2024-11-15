韓籍啦啦隊為何愛來台？安芝儇爆「1差異」 韓媒：地位如偶像

安芝儇在台擁有高人氣。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界棒球12強賽B組預賽13日在台北大巨蛋開打，中華隊擊敗南韓隊拿下第1勝，除了球員們的表現外，啦啦隊女孩們也是亮點之一。此次韓媒親自見證了啦啦隊在台灣的人氣，直呼「地位跟偶像一樣」。

據韓媒《xportsnews》報導，台灣非常熱愛棒球，球迷對棒球場上的南韓啦啦隊的關注也非常高，如李多慧、安芝儇、南珉貞、趙娟週、李晧禎等人，且發現台灣有兩間以棒球12強賽事為主題的快閃店，店內啦啦隊女孩的周邊商品遠比台灣棒球員的商品還多，包含啦啦隊毛巾、肖像球等等，甚至有以啦啦隊為背景的打卡景點，驚訝表示「在台灣擁有如偶像般的地位」。

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安芝儇親揭台韓啦啦隊差異。（翻攝自IG）

韓籍啦啦隊成員安芝儇先前受訪時，談到台、韓兩地的啦啦隊文化差異，坦言在台灣有更多曝光機會，「在韓國，啦啦隊員不會拍便利商店廣告，而我在這裡拍攝了便利商店和酒類廣告，甚至連計程車司機也認出我來，從不同年齡層的反應中，能真切感受到人氣」。

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