晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓籍啦啦隊為何愛來台？安芝儇爆「1差異」 韓媒：地位如偶像

安芝儇在台擁有高人氣。（翻攝自IG）安芝儇在台擁有高人氣。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界棒球12強賽B組預賽13日在台北大巨蛋開打，中華隊擊敗南韓隊拿下第1勝，除了球員們的表現外，啦啦隊女孩們也是亮點之一。此次韓媒親自見證了啦啦隊在台灣的人氣，直呼「地位跟偶像一樣」。

據韓媒《xportsnews》報導，台灣非常熱愛棒球，球迷對棒球場上的南韓啦啦隊的關注也非常高，如李多慧、安芝儇、南珉貞、趙娟週、李晧禎等人，且發現台灣有兩間以棒球12強賽事為主題的快閃店，店內啦啦隊女孩的周邊商品遠比台灣棒球員的商品還多，包含啦啦隊毛巾、肖像球等等，甚至有以啦啦隊為背景的打卡景點，驚訝表示「在台灣擁有如偶像般的地位」。

安芝儇親揭台韓啦啦隊差異。（翻攝自IG）安芝儇親揭台韓啦啦隊差異。（翻攝自IG）

韓籍啦啦隊成員安芝儇先前受訪時，談到台、韓兩地的啦啦隊文化差異，坦言在台灣有更多曝光機會，「在韓國，啦啦隊員不會拍便利商店廣告，而我在這裡拍攝了便利商店和酒類廣告，甚至連計程車司機也認出我來，從不同年齡層的反應中，能真切感受到人氣」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中