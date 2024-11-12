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娛樂 電視

補習班老師斜槓「AV女優」 入行原因曝：相信學生看過我的片

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲的台灣AV女優艾熙，近日於節目《11點熱炒店》大方坦承，自己除了跨足成人產業，目前還是一名補習班老師，學生遍布國、高中，同時也相信有部分學生看過她的片子，引發外界熱議。如今她的背景也被挖出，事實上，她擁有高學歷，當初會下海當女優，是因為一封大尺度女模拍攝邀約信。

台灣AV女優艾熙。（翻攝自IG）台灣AV女優艾熙。（翻攝自IG）

艾熙日前在節目《11點熱吵店》透露，自己除了跨足成人產業，還有另一個身分，就是補習班的老師，雖然對AV女優這份工作不會自卑，但她仍會看一下場合再決定是否公開職業。

艾熙提到，她目前在補習班教經濟學，學生年齡層從國中到高中，目前尚未有任何同學、同事與她相認過。不過，她也說，「其實我相信他們看過我，只是他們不敢講，就是他們剛好那個年紀，他們也不會敢說『欸老師我看過你的A片』，我覺得他們應該沒有這個膽子。」她也不會與學生討論，「這不是我的教學範圍」。

據《中時新聞網》報導，艾熙就讀全球某所百大名校，且在擔任補習班老師之前，一直都是朝金融業發展，「我在金融業不只做過股票分析師，還有其他的職位也有做過」。不過，她做了一陣子對金融業疲乏，所以才轉行去教育

艾熙坦言，現階段最能滿足自己好奇心的是AV女優，因為對「性」充滿好奇，因此在收到大尺度女模工作邀約的來信後，轉身下海踏入成人界。而她在進入這個行業後，有了很多不一樣的體悟，發現自己可以很百變，「以前發生關係、喜好就那樣，現在自己變得不一樣，好像有超能力、伸縮自如，且更有自信心」。

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