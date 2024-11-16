（連線專訪）甜茶祖先上演《沙丘》對打欲罷不能！皇室互動竟參考哈利王子回憶錄

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕影集《沙丘：預言》找來喬許霍斯頓、莎拉蘇菲布斯妮娜、克里斯曼森詮釋皇室的年輕世代，喬許和莎拉蘇菲飾演皇室兄妹康斯坦丁與伊内兹公主，透露為此參考了哈利王子的回憶錄《備胎》來了解皇室的互動；克里斯飾演的基蘭亞崔迪則是電影版「甜茶」提摩西夏勒梅的祖先，對於上演「沙丘風格」劍術訓練感到欲罷不能。

喬許霍斯頓在影集《沙丘：預言》詮釋皇室的王子，為此參考了哈利王子的回憶錄。（HBO提供）

莎拉蘇菲形容她飾演的伊内兹努力活得像「王位血統繼承人」，「這其實會讓很多人有所共鳴，她看到父母以一種方式做事，心理卻想嘗試不同方式。」她在劇中前往「貝尼潔瑟睿德姊妹會」學習，希望變得強大且有掌控力，「她對貝尼潔瑟睿德非常崇拜，並認為自己能將這些教誨帶入未來的統治角色中。」

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莎拉蘇菲布斯妮娜在影集《沙丘：預言》飾演伊内兹公主。（HBO提供）

克里斯則說他飾演的基蘭背負著「亞崔迪家族」之名，是一個沉重的負擔，「這時候的亞崔迪家族遠不及電影《沙丘》中的輝煌狀態，這更像是這個家族的一個起點。」他認為角色非常有野心，想朝著正確的方向前進，為正確的人做正確的事，「畢竟他們家族在戰爭時期是英雄世家。」

此外，克里斯在劇中教莎拉蘇菲劍術，讓人想起電影《沙丘》中喬許布洛林與甜茶的訓練，兩人對於劍術戲都直喊酷，克里斯說「拍攝過程真的很有趣，當看到成果時也特別有成就感，拍完有點依依不捨！」莎拉蘇菲也分享特技團隊先前也為導演丹尼維勒納夫執導的電影版設計亞崔迪家族劍術風格，「和他們一起工作非常棒，當我們終於拍攝出訓練多次的動作時，那真的太有趣了。」

喬許霍斯頓（左起）、莎拉蘇菲布斯妮娜、克里斯曼森在影集《沙丘：預言》詮釋皇室的年輕世代，日前一同出席紐約首映會。（達志影像）

三人在劇中感情非常好，莎拉蘇菲透露戲裡戲外都玩在一起，克里斯也說：「這和劇中的情感很像，我想無論是戲裡戲外我們都為對方著想，在宮廷和《沙丘》宇宙的環境中就像彼此的支柱，努力在同樣充滿壓力的成長經歷中互相支持。」

克里斯曼森在影集《沙丘：預言》飾演的基蘭亞崔迪是電影版「甜茶」提摩西夏勒梅的祖先，對於背負家族之名備感壓力。（HBO提供）

喬許則表示，三人互相激盪了不少想法，「我們也參考了一些資料，比如哈利王子在《備胎》一書中提到的兄弟關係，給了我們一些靈感來理解這樣的手足互動。此外，我們還研究了印度的種姓制度，然後不斷交換想法，對於角色關係的建構非常有幫助。」

《沙丘：預言》將於全新串流平台Max推出，該平台匯聚來自HBO、哈利波特、DC宇宙、Discovery、AFN、卡通頻道與HGTV等品牌的娛樂內容，即將於11月19日在東南亞、台灣和香港上線，作為HBO原創影集的獨家匯聚之處，《沙丘：預言》也將於上線日在Max登場。

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