晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖女優葵司爆「與多人交流」！AV達人曝內幕：無期限休業中

AV達人一劍浣春秋證實葵司「無限期休業」。（翻攝自IG）AV達人一劍浣春秋證實葵司「無限期休業」。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣AV女優葵司（葵つかさ）自9月起就再也沒有推出新作品，近日更被發現悄悄將IG頭貼拿掉，被外界瘋傳要引退，對此，AV達人一劍浣春秋昨（13）也證實「葵司，現在休業中」。 

一劍浣春秋在部落格「PLAY NO.1」發文曝內幕，指出葵司自9月就沒有新作品問世，IG帳號也頂多偶爾發布限時動態，最後一篇貼文停在6月，可見似乎已無心經營，如今更把頭像拿掉，種種跡象顯示她可能要逐漸淡出。

一劍浣春秋也透露，今年初的「TSE台灣寫真博覽會」，原本葵司要以金卡身分參加活動，沒想到卻無預警辭退，而事務所當時給的理由是，「葵司考慮要在今年結束她的AV生涯」，如今一連串操作，證實事務所所言屬實，再加上透過管道了解後，一劍浣春秋也證實「她暫時離開戰場了」。

一劍浣春秋指出，「這是一個沒有回歸期限的休業，只比引退好一點」。至於社群突然傳出不少言論「暗示或明講自己跟葵司有所蕉（交）流」的貼文，雖然無法證實真偽，但他可以確定的是，「我真心覺得這些發文一再出現完全沒好處，不管是對女優本人還是這個產業都是」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中