大咖女優葵司爆「與多人交流」！AV達人曝內幕：無期限休業中

AV達人一劍浣春秋證實葵司「無限期休業」。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣AV女優葵司（葵つかさ）自9月起就再也沒有推出新作品，近日更被發現悄悄將IG頭貼拿掉，被外界瘋傳要引退，對此，AV達人一劍浣春秋昨（13）也證實「葵司，現在休業中」。

一劍浣春秋在部落格「PLAY NO.1」發文曝內幕，指出葵司自9月就沒有新作品問世，IG帳號也頂多偶爾發布限時動態，最後一篇貼文停在6月，可見似乎已無心經營，如今更把頭像拿掉，種種跡象顯示她可能要逐漸淡出。

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一劍浣春秋也透露，今年初的「TSE台灣寫真博覽會」，原本葵司要以金卡身分參加活動，沒想到卻無預警辭退，而事務所當時給的理由是，「葵司考慮要在今年結束她的AV生涯」，如今一連串操作，證實事務所所言屬實，再加上透過管道了解後，一劍浣春秋也證實「她暫時離開戰場了」。

一劍浣春秋指出，「這是一個沒有回歸期限的休業，只比引退好一點」。至於社群突然傳出不少言論「暗示或明講自己跟葵司有所蕉（交）流」的貼文，雖然無法證實真偽，但他可以確定的是，「我真心覺得這些發文一再出現完全沒好處，不管是對女優本人還是這個產業都是」。

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