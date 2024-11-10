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（影）李多慧說明遭不明人車跟拍淚灑警局 警：已鎖定嫌犯

韓籍啦啦隊藝人李多慧今天下午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過，淚灑警局。（記者徐聖倫攝）韓籍啦啦隊藝人李多慧今天下午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過，淚灑警局。（記者徐聖倫攝）

〔記者徐聖倫、吳仁捷／新北報導〕韓籍啦啦隊女神、藝人李多慧在新北市三重疑遭跟蹤騷擾案，李多慧今天下午到新北市婦幼警察隊製作筆錄並對外說明，她透過翻譯表示，發現這組人車跟拍她一段時間，讓她非常害怕，當場淚灑警局，她擦拭眼淚後，表示對於麻煩警方，讓粉絲擔心非常抱歉；警方證實李多慧完成報案並提告，警方已掌握嫌犯，積極查緝到案法辦。

李多慧先向在場媒體、警方鞠躬致謝，她表示，環島活動結束後，她發現有人跟蹤她到她家來才發現，她不確定有幾人，只有看到對方一個人下車，也跟著她一起到超商，記者問及對方怎麼拍她，李多慧說，「我們三個人進超商，發現對方一個人拿手機拍我，就看到他。」

韓籍啦啦隊藝人李多慧今天下午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過，淚灑警局。（記者徐聖倫攝）韓籍啦啦隊藝人李多慧今天下午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過，淚灑警局。（記者徐聖倫攝）

當記者問及對方下車時，又在家裡附近，是否覺得害怕，李多慧說，「台灣是我的第二故鄉，我非常愛台灣，這次環島製作人也跟著我，但遭遇跟蹤、拍攝，感到很害怕」，說著便難過得哭出來，邊哭強擠出笑容，表示對外感到很不好意思，她補充說，「被人家跟拍幾天了，可能打算搬家。」

記者問及李多慧，以前在韓國曾被跟到停車場的經歷，跟這次被跟拍有無不同，李多慧說，這次發生跟拍負面的事情，她不想別人也遭遇被跟蹤，不希望再發生類似跟拍的事情，期間也不斷擦拭眼淚。

對於李多慧遭跟拍，媒體問及味全龍球隊，她跟翻譯透露，球團也相當關心，她到台灣頭一次遭跟拍，讓粉絲們擔心，她感到很抱歉，她很感謝粉絲關心，她希望不再遭遇這種事，不想為此再來警察局，感謝大家關心。

韓籍啦啦隊藝人李多慧今天下午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過，淚灑警局。（記者徐聖倫攝）韓籍啦啦隊藝人李多慧今天下午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過，淚灑警局。（記者徐聖倫攝）

新北市婦幼隊長劉家次表示，婦幼隊剛已完成李多慧受理報案程序，三重分局已鎖定行為人，後續根據筆錄積極查緝到案，三重分局同步加強當事人住家周邊巡邏密度，保障當事人安全與隱私。

警方說，嫌犯構成跟蹤騷擾防制法規定，對被害人反覆或持續實施行為，違反當事人意願且跟性與性別相關，針對嫌犯持續跟蹤一段時間，已構成跟騷法，後續再出現跟騷行徑，可以聲請保護令，但警方將先通知嫌犯到案說明，若沒有正當理由，警方將先開出書面告誡，再違反書面告誡，可聲請保護令，若再違反保護令，嫌犯面臨3年以下刑責；因李多慧要求警方開立書面告誡也提告，調查完成後將移送給地檢署偵辦。

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