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真是狠人！ 女畫家自殺式攻擊逼Yuma認偷吃 網友讚高招

知名YouTuber夫妻檔Ryu（左）與Yuma。（翻攝自YouTube）知名YouTuber夫妻檔Ryu（左）與Yuma。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber頻道上以夫妻檔姿態出現的「RYUuu RV／學日文看日本」捧紅了Ryu與Yuma。沒想到之後卻驚爆危機，原本有人指責丈夫Ryu出軌中國秦姓女畫家，沒想到女畫家乾脆破罐子破摔，發文說出一切，整個劇情大逆轉，外界才曉得原來是妻子Yuma先出軌日本YouTuber「Tommy」，最後演變成狗血的四角戀情。

Ryu（左）和Yuma夫妻感情看得外界霧煞煞。（翻攝自IG）Ryu（左）和Yuma夫妻感情看得外界霧煞煞。（翻攝自IG）

秦姓女畫家發文之後，角色也從原本的小三變成狗血劇情的吹哨者。昨（11）晚Yuma發了長文澄清，文中提到「本來關於這件事，我認為不需要把所有發生的事都說出來」、「但是既然所有的事都已經公開了，在這樣的情況下我也是想要好好跟大家說，是我先深深傷害了Ryu」，這兩句話指的就是秦姓女畫家的發文。

先出軌的人竟是Yuma。（翻攝自IG）先出軌的人竟是Yuma。（翻攝自IG）

秦姓女畫家成為最早爆出Yuma出軌Tommy的人，且一篇文章就逼得Yuma把家事端上檯面，讓更多人知道其實先出軌的並不是Ryu，網友直呼：「畫家怕Ryu回心轉意，提前引爆炸彈，真狠真聰明」！

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先前一面倒認為Yuma很可憐的網友也紛紛說：「沒有小畫家的話，不知道還有多少在無腦罵Ryu」、「超級感謝畫家的，打假部隊」、「傑出的一手」。

秦姓女畫家在Yuma之前就踢爆，Yuma已外遇。（翻攝自IG）秦姓女畫家在Yuma之前就踢爆，Yuma已外遇。（翻攝自IG）

【秦姓女畫家全文】

關於這場鬧劇：發那篇備受非議的動態的時候我和ryu及好友數人正在喝酒聚會，並不知道yuma小姐在一個小時前發了那條令人悱惻的帖文。原本只是想整理一下最近的作品發出來，僅此而已別無其他目的。在酒精營造的氛圍中聽到了「要加文字啊加上大好き」為鬧劇的築成增加了重要的磚塊。之後所有人都喝醉了，也就沒有人看手機了。

2023年底yuma出軌同為YouTuber的tomitomi，並疏遠ryu。

2024年4月，我和ryu相識。

我認識ryu的時候，他已經獨自從一段漫長的心理自癒中走出來。這個過程多漫長呢…… ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情最後得出結論：可能我給不了yuma她想要的刺激吧。

而yuma小姐在ryu拉她胳膊的時後直接甩開並說出了十分傷害ryu的話「難道妳在喜歡一個人的時候可以忍受和別人有肢體接觸嗎」。

在yuma小姐和tomi先生的某個剛約完會的晚上，ryu還為亂糟糟的yuma遞上了50萬元的包包做為交往十週年紀念的禮物。

yuma小姐出於愧疚讓ryu去風俗店玩，ryu無法接受這個提議，但開始頻繁來東京找朋友喝酒，我們就是在這個情況下通過共同的朋友認識的、聽著ryu在ktv唱著一首首曾經唱給yuma小姐的歌認識的。

我判斷ryu已經從上一段感情走出來了，我接受了這段感情。這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。

ryu從始至終都有好好保護yuma，這也成為了我們唯一的吵架素材，甚至多次差點分開。他說他們雖然沒有戀愛的感覺了但他還愛yuma這個人，如果yuma想要分開了他也會盡可能給她好一點的生活。他不會在yuma面前接我的電話，即使兩方心知肚明也不想yuma聽到別的女生的聲音。即使是現在，他也在保護yuma，他說「我名聲爛一點沒關係啊，我還可以幹別的工作」。

我沒有這麼溫柔的心。

yuma小姐，薄情寡義的是妳、背信棄義是妳、落井下石的還是妳。

我難以想像妳是多麼自私才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作－那三條story！

我無法接受，ryu一直如此守護的人會在這種時候做出這樣的第一反應；我無法接受，在這次風波中ryu承擔了一切輿論而yuma小姐妳獨自享受觀眾對妳的保護；我無法接受，這樣溫柔的人還要替真正的婚姻過錯方承受謾罵。

最後致關心我的朋友：

不用擔心我，我沒事。我只會更加勇敢、堅定、智慧。

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