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娛樂 日韓

韓星宋再臨驟逝！在家中被發現且疑留下遺書 社群留下這句話......

（圖翻攝自宋再臨IG）（圖翻攝自宋再臨IG）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓韓星宋再臨今天（12日）驚傳過世，享年39歲，由於噩耗來得太突然，不少粉絲都無法接受。據悉，警方排除謀殺可能，且現場疑似找到一封遺書，且其社群寫下「漫長旅程的開始」，引發韓網揣測。

綜合韓媒報導，在知名韓劇《擁抱太陽的月亮》中飾演護衛武士金齊雲打開知名度的宋再臨，2014年出演韓綜《我們結婚了》第四季人氣飆升，沒想到今天卻傳出驟逝消息，在韓網掀起熱議。

據悉，一名和宋再臨約好要吃午餐的朋友，今天中午12點30分（台灣時間11日上午11點30分）左右到其位於首爾城東區的住家，結果發現宋再臨已經失去生命跡象，嚇得趕緊報警。警方表示沒有謀殺跡象，現場還疑似發現一封遺書，其餘細節未詳細說明；其家屬也未向韓媒透露確切死因，僅說14日會在汝矣島聖母醫院殯儀館舉行葬禮。

宋再臨的IG最近貼文停留在今年1月23日，且全部貼文都關閉留言，主頁自介僅留下一句「漫長旅程的開始」，不少韓國網友猜測可能是其心理出現狀況，令人唏噓不已。而宋再臨前經紀公司今天向韓媒《MBC》表示，去年與宋再臨的合約到期後，就不清楚他的後續動向。

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