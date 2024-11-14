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娛樂 最新消息

白冰冰也要喊姐姐！80歲蘋果花歌后近況曝 突爆老公死訊

白冰冰邀來楊燕上節目。（民視提供）白冰冰邀來楊燕上節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，大牌秀邀請到「蘋果花歌后」楊燕來到節目，主持人陽帆說這真的是要神通廣大的白冰冰才知道這朵「蘋果花」剛好從美國回來、才能邀請得到她。白冰冰看到楊燕很激動，更說能讓她叫「姐姐」的真的沒幾個人，大讚她是永遠不凋零的蘋果花，白冰冰說：「只有我知道她在台灣，就獨家讓《超級冰冰Show》的觀眾聽得過癮」

楊燕出場演唱《兩相依》，高齡80歲的她歌聲依舊動人，讓全場歡聲雷動，連孔鏘老師都比起大拇指佩服歌后。受訪時大家才得知楊燕三年前老公離世，白冰冰心疼表示她獨自渡過這三年最辛苦的時光，這段時間也只唱過一次歌，算是首度在節目中開金嗓，楊燕大讚來到節目中豪華氣派的舞台讓她唱起來很過癮。

「蘋果花歌后」楊燕超凍齡。（民視提供）「蘋果花歌后」楊燕超凍齡。（民視提供）

白冰冰更是像小粉絲一樣，訴說當年楊燕在「麗聲歌廳」登台，她買票進場就是為了一睹大明星風采，還提到當年在台上楊燕眼睛瞇起來會勾人魂魄一樣，超級會「電」人的，也是她個人招牌，楊燕更是爆料她戴著口罩，但因為眼睛太有特色都會被粉絲認出來，這招牌彎月眼迷倒所有人。

「蘋果花歌后」楊燕超凍齡。（民視提供）「蘋果花歌后」楊燕超凍齡。（民視提供）

楊燕除了帶來招牌的《蘋果花》、《安平追想曲》，更是讓陽帆挑戰黃梅調，與楊燕唱起電影《梁山伯與祝英台》的《樓臺會》，實力派唱將演唱，讓台一線、莊振凱等人聽到下跪膜拜，像是聆聽神級人物演唱。

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