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娛樂 電影

（專訪）莫子儀害怕當爸！7旬老父堅守保全崗位「他是我的偶像」

莫子儀面對記者提問侃侃而談，甚至有說有笑，展現沉穩內斂的另一面。（記者陳奕全攝，服裝提供：APUJAN）莫子儀面對記者提問侃侃而談，甚至有說有笑，展現沉穩內斂的另一面。（記者陳奕全攝，服裝提供：APUJAN）

〔記者廖俐惠／專訪〕莫子儀從事表演工作將近30年，幾乎將人生大半輩子都奉獻在劇場、戲劇演出中，他笑說過去的自己活得浪漫，30歲之前只顧著夢想，卻在某一天驚覺父親已白髮蒼蒼，連身高都比他矮時，莫子儀才體會到與家人相處時光的可貴。

莫子儀在2020年以《親愛的房客》奪下金馬影帝，今年又以電影《餘燼》入圍本屆金馬獎最佳男配角，他在片中一人分飾兩角，其一是白色恐怖受害者莫聲遠，另一角色則是莫聲遠的兒子莫子凡，莫子儀稱開拍前一個月才知道連莫聲遠都由他飾演，讓他打趣說道「我是被騙來的」。

莫子儀在《餘燼》中飾演白色恐怖受難者莫聲遠，行刑畫面令人震撼。（本地風光提供）莫子儀在《餘燼》中飾演白色恐怖受難者莫聲遠，行刑畫面令人震撼。（本地風光提供）

提到父親，莫子儀稱爸爸是他的偶像，一輩子都孜孜不倦，至今還不願退休，74歲仍在從事保全工作，「他從沒有請過病假，覺得還活著就是要努力工作，對家庭有很重的責任感！」如今莫子儀對自己的期許，希望能夠成為家庭的支柱。

莫子儀大方提及家人，希望能成為家庭的支柱。（記者陳奕全攝）莫子儀大方提及家人，希望能成為家庭的支柱。（記者陳奕全攝）

結婚兩年，莫子儀改變了很多，以前很任性，可以一整天待在國家人權博物館看書，看到忘記吃飯，現在有了太太不能只顧自己，「記得要洗碗、倒垃圾，也要陪太太吃飯，記得你不是一個人，不能隨心所欲，要把太太刻進生命中。」現在的他堅持過年期間不工作，全心全意陪伴家人。

被問到是否想像過成為一名父親，莫子儀不諱言感到害怕，謙虛地說：「我缺點滿多的，怕自己沒辦法成為稱職的父親。」身旁越來越多好友都成為了父親，同為北藝大的好友傅孟柏還會拿女兒的照片炫耀，大家都鼓勵他不用想太多，但莫子儀笑說不敢對自己打包票「我是一個好爸爸」，擔心教不好小孩，但對於是否會有孩子，他一切隨緣。

不管是一名父親，甚至是一名演員，莫子儀受訪時都吐露對自己的沒自信。（記者陳奕全攝）不管是一名父親，甚至是一名演員，莫子儀受訪時都吐露對自己的沒自信。（記者陳奕全攝）

即便曾是壓倒群雄的金馬影帝，莫子儀在表演上仍對自己很沒信心，稱自己一次只能做一件事情，絕對不軋戲外，拍攝前一個月會把時間留給劇組，希望勤能補拙，盡全力做到最好。最後記者打趣問他「但養家需要賺錢欸！」莫子儀笑說自己很矛盾，想增加收入，卻又不願放棄對作品的堅持，笑說「那我只好多接一點劇場囉！」

莫子儀也會談笑風生，自爆道奇、洋基的世界大賽、麟洋配奪金牌時也會興奮地跳起來。（記者陳奕全攝）莫子儀也會談笑風生，自爆道奇、洋基的世界大賽、麟洋配奪金牌時也會興奮地跳起來。（記者陳奕全攝）

此次他再度入圍金馬獎，幾乎把一切的功勞都歸給劇組以及身旁的工作人員們，嘴裡充滿著感激。被問到平常是否是勇於表達愛意的人？莫子儀笑說平常都不太說，而是以行動來報答，例如在劇組拍攝時，他會主動去提供協助，並做好自己該做的不造成對方困擾；而面對支持他的粉絲，莫子儀認為「把戲演好」就是最大的報答。

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