（影）余苑綺生前抱病傳訊...遭老公冷回「1句話」 李亞萍超心酸

余天（左起）、余苑綺、李亞萍。（資料照）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕余天和李亞萍的女兒余苑綺2022年8月癌症過世，余天日前上三立節目《話時代人物》坦言，在愛女余苑綺在世時，就知道女婿「Gary」陳鑒外遇。更誇張的是，名嘴狄志為過去也曾在節目上踢爆，余苑綺生前傳訊息給老公，請他幫忙跑腿買食物回家，沒想到陳鑒回應她，「沒手沒腳不會自己去？」李亞萍得知後感到很心酸。

當時，狄志為在《新聞挖挖哇》指出，他和余苑綺認識多年，知道她在感情上是很保守的人，從沒傳出跟男藝人交往，故罹癌新聞曝光後，陳鑒的出現且對她不離不棄，加上意外懷孕，才果斷決定結婚。

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不料，婚後感情變調。當時余苑綺住八里夫家，余天一家則是住北投。狄志為回憶，有次李亞萍曾給他看余苑綺和陳鑒的對話紀錄，那時候余苑綺抱著病體，請老公順路買想吃的食物回家，卻遭陳鑒果斷拒絕「妳沒手沒腳不會自己去？」，讓李亞萍看了相當心疼，余天當然也後悔答應這門婚事，可是都嫁了、小孩也生兩個了，木已成舟只能嘆氣。

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