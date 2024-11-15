晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）余苑綺生前抱病傳訊...遭老公冷回「1句話」 李亞萍超心酸

余天（左起）、余苑綺、李亞萍。（資料照）余天（左起）、余苑綺、李亞萍。（資料照）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕余天和李亞萍的女兒余苑綺2022年8月癌症過世，余天日前上三立節目《話時代人物》坦言，在愛女余苑綺在世時，就知道女婿「Gary」陳鑒外遇。更誇張的是，名嘴狄志為過去也曾在節目上踢爆，余苑綺生前傳訊息給老公，請他幫忙跑腿買食物回家，沒想到陳鑒回應她，「沒手沒腳不會自己去？」李亞萍得知後感到很心酸。

當時，狄志為在《新聞挖挖哇》指出，他和余苑綺認識多年，知道她在感情上是很保守的人，從沒傳出跟男藝人交往，故罹癌新聞曝光後，陳鑒的出現且對她不離不棄，加上意外懷孕，才果斷決定結婚。

不料，婚後感情變調。當時余苑綺住八里夫家，余天一家則是住北投。狄志為回憶，有次李亞萍曾給他看余苑綺和陳鑒的對話紀錄，那時候余苑綺抱著病體，請老公順路買想吃的食物回家，卻遭陳鑒果斷拒絕「妳沒手沒腳不會自己去？」，讓李亞萍看了相當心疼，余天當然也後悔答應這門婚事，可是都嫁了、小孩也生兩個了，木已成舟只能嘆氣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中