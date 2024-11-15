柯粉網紅張喬瑜跳槽國民黨挨轟 反嗆白營「根本邪教」：等著滅黨吧！

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨資深黨員、「柯粉」護理師張喬瑜日前因不滿黨中央對民眾黨政治獻金假帳案的處理方式，多次砲轟民眾黨副秘書長許甫、柯辦副總幹事的陳智菡，最終選擇退黨，她也於14日宣布，加入國民黨「戰鬥藍」行列。不料，此舉卻遭白營支持者砲轟，她不忍反擊，「看了就爽，等著滅黨吧」。

「柯粉」網紅護理師張喬瑜。（翻攝自臉書）

張喬瑜14日在臉書貼出國民黨證，並透露自己拿到黨證了正式加入戰鬥藍。她說，「我是中國人，不對打錯了，我是中國國民黨黨員，黨證字號0031641101，請各位前輩多多關照也歡迎國民黨的夥伴們互相追蹤按讚，大家以後一起努力！」

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張喬瑜今（15日）再度於臉書發文指出，看到這些臉書粉專講到她加入國民黨的新聞，留言加起來大概有上千則，「好的壞的我都看了」。她坦言，「沒差也無感了，但看到白營支持者崩潰罵我，看了就是爽，等著滅黨吧！」

張喬瑜說，看到白營那些眼熟的帳號有時間在那罵她，沒時間監督民眾黨黨中央，「整天只會在那邊張喬瑜準備當柯黑、張喬瑜是臥底」。對此，她怒批，「你們就繼續罵吧！反正民眾黨已經不是一個政黨了，根本是邪教。」



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