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娛樂 最新消息

小粉紅不愛了？ 中國綜藝找「顧人怨明星」拍片 歐陽娜娜竟被點名

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國即將推出一檔全新綜藝節目《登陸可愛島》，其中有一個主題是「逃出討厭島」，透露會邀請12名被大眾討厭的藝人，在島上展開為期15天的挑戰賽。消息曝光後，立刻掀起討論，不少人都分享心中的名單，有趣的是，歐陽娜娜頻頻被點名，讓台灣網友忍不住直呼：「江西娜掉粉了」。

深受小粉紅喜愛的歐陽娜娜，竟遭不少中國網友點名「討人厭藝人」。（翻攝自IG）深受小粉紅喜愛的歐陽娜娜，竟遭不少中國網友點名「討人厭藝人」。（翻攝自IG）

綜合中國媒體報導，中國新綜藝《登陸可愛島》，其中「逃出討厭島」的主題，將邀請被觀眾討厭的對象，節目希望可以此打破藝人們過去的「討厭標籤」，讓備受爭議或是翻車的藝人，展現出真實的自我，重新讓觀眾們喜愛。

然而，節目還未開播就掀起一波討論，不少人提出心中名單，歐陽娜娜、向佐、包貝爾、周雨彤、榮梓杉、楊子、張大大、周冬雨、張翰、劉浩然、趙櫻子等人。值得關注的是，備受中國人喜愛的歐陽娜娜，竟也被列入名單內，讓台灣網友直呼「江西娜掉粉了」、「娜娜近年脫粉！」

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