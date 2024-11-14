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娛樂 音樂

音樂才子半夜現身新宿街頭 呈現瘋癲狀態：什麼叫做愛？

〔記者張釔泠／台北報導〕熱愛實驗多元音樂風格的Shawn尚融，今年推出洗腦神曲〈一個不小心〉，在日前頒發的金刻獎上榮獲「最佳音響獎」肯定，他在九月開啟音樂創作之旅，飛往不同城市尋找浪漫靈感，他日前飛到東京，在這座五光十色的城市裡創作〈Love Is Over〉探索各種愛情模樣。

Shawn尚融。（索尼提供）Shawn尚融。（索尼提供）

尚融第一站到了曼谷，將迷人霓虹燈下的感受，創作成暈船情歌〈一年四季都為你開花〉，第二站到了東京，東京對他而言是開始音樂之路的地方，10年前組成noovy樂團就來到東京打拚，這次再回到熟悉的地方尋找創作的靈感，他交出了前衛迷幻搖滾風的〈Love Is Over〉，歌詞則以探討「什麼叫做愛？」為主軸，在形形色色的關係裡，有人認為吵鬧才是幸福，有人則用甜蜜的謊言撐起整個家，而對尚融來說，愛的模樣千變萬化，任何樣子都可以是愛。

〈Love Is Over〉MV為了呈現在東京找尋愛的迷幻感，選擇在空無一人的新宿街頭為場景，因此團隊必須等到淩晨才開始拍攝，為了想要營造出一種瘋癲的畫面，尚融首次嘗試跳舞，特別請舞蹈老師編舞，讓他在東京的街頭挑戰唱跳。

Shawn尚融。（索尼提供）Shawn尚融。（索尼提供）

樂團出身的尚融自認不擅長舞蹈，這次突破自我要在東京大街上跳舞，他表示是硬著頭皮上，即使半夜沒有什麼人，他還是直呼：「太瘋狂了！」但也表示，拍攝MV的過程有些克難、有些瘋狂，但在看到成品後還是成就滿滿。

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