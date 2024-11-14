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娛樂 電視

（影）吳念軒自爆水裡偷尿夏騰宏喝不少！曹佑寧曬太黑竟被當路人

（右起）王識賢、黃河、夏騰宏、吳念軒、曹佑寧。（記者潘少棠攝）（右起）王識賢、黃河、夏騰宏、吳念軒、曹佑寧。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕客家電視台旗艦劇集《星空下的黑潮島嶼》今（14）日率先於金馬影展首映1、2集，該劇描述1950年韓戰爆發時，綠島成為政府思想改造政治犯的陣地，王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏等主要演員為戲剃頭、曬黑，吳念軒更透露在造浪池拍溺水戲時被教練告知直接尿水裡，沒想到同場拍戲的夏騰宏當場自爆「我喝了滿多水！」

吳念軒透露在造浪池拍攝時趣事。（記者潘少棠攝）吳念軒透露在造浪池拍攝時趣事。（記者潘少棠攝）

夏騰宏透露常常在出班前會跟大家聚在一起看NBA，拍攝時還會一同踢足球，「沒有我的戲的時候我就跟小曹在旁邊踢足球！」不過其實真正的足球高手是王識賢，但他們沒有人敢找他一起踢。王識賢無論戲裡戲外都是前輩，他形容「戲中看到他們的舉動會想到年輕的自己、想要勸阻他們、改變他們。」

夏騰宏常常和大家一起看NBA、踢足球。（記者潘少棠攝）夏騰宏常常和大家一起看NBA、踢足球。（記者潘少棠攝）

王識賢在劇中有不少日語台詞，還要一次挑戰台語、英語、日語跟客家話，笑說「我每天無時無刻一直都在背小抄！」他也不吝嗇和後輩分享自身經驗，像是其中有一場在軍艦上拍攝的戲，因為禁止使用手機，夏騰宏笑言「所以我們都很認真聊天！」王識賢也因此分享了不少故事，還有前輩說過的話。

王識賢在劇中挑戰多種語言台詞。（記者潘少棠攝）王識賢在劇中挑戰多種語言台詞。（記者潘少棠攝）

由於演員們都曬得很黑、又剃平頭，曹祐寧跟夏騰宏自爆黑到被當環境演員，曹祐寧笑說「工作人員直接叫我『同學！同學！』」，夏騰宏說自己被拉走後，對方看到自己制服上繡的名字才發現「是男主角！」

曹祐寧自爆黑到被當成環境演員。（記者潘少棠攝）曹祐寧自爆黑到被當成環境演員。（記者潘少棠攝）

黃河在劇中飾演天才外科醫生，自嘲是「臭臉人」，「而且我很常演坐牢，剃頭已經很習慣了！」有一場他因為太叛逆、被單獨關在一個牢房，送來的飯菜都已長蛆，海水又一直灌進來，所以他就與蛆還有海水共存，相當辛苦。

黃河在劇中飾演天才外科醫生。（記者潘少棠攝）黃河在劇中飾演天才外科醫生。（記者潘少棠攝）

《星空下的黑潮島嶼》描述1950年韓戰爆發，綠島化身火燒島，成為政府思想改造政治犯的陣地。新來的一批犯人，身分階級各異，農民學子醫師皆有，客語日語台語國語備齊，有人因理想入獄、有人受親友牽連，唯一的共通點是要在這嚴苛的環境生存下去。尤其在物資缺稀、醫療簡陋、立場不一又管控嚴密的情況下，四名頂尖醫師如何在生死關頭以機智搶命？客庄少年又如何以溫暖的心，維繫眾人意志？該劇預計於2025年第一季播出。

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