（影）李多慧被跟拍報案新進度曝光！無懼在台置產「當然要！」

《FIGHTING！女孩們》媒體試片，李多慧。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由惠利主演的韓國青春校園電影《FIGHTING！女孩們》描述啦啦隊追夢的熱血，「啦啦隊女神」李多慧今出席記者會為電影站台，提到最近環島遭媒體跟拍後報案一事，經紀人跳出來代為回應，對於是否要和解沒有定論，僅表示一切等警方通知，被問到會不會因此不敢在台灣置產，李多慧則立刻用中文甜喊：「當然要！」

《FIGHTING！女孩們》媒體試片，李多慧。（記者胡舜翔攝）

李多慧強調心情已經有比較平復了，「沒事了！無論媒體、粉絲都有關心，我是正向、正面的人，不會輕易被打倒，我現在真的沒事。」除了表示沒有影響在台置產的想法，她更說自己還是非常愛台灣，「但目前還是要先賺足夠的錢才能買房。」她說本來就想住在高樓層，更透露自己喜歡環境比較安靜的地方，「喜歡幽靜的環境。」

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《FIGHTING！女孩們》媒體試片，李多慧。（記者胡舜翔攝）

雖然今天只是幫電影站台，但李多慧也說明年有戲劇和電影的邀約，目前都還在討論階段。她說自己沒有設限，想挑戰多元演出：「壞人也可以，但我覺得一開始還是比較想演出和我平時個性相近的角色，走可愛、活潑的路線。目前邀約的類型則都是愛情或青春的比較多。」

《FIGHTING！女孩們》媒體試片，李多慧。（記者胡舜翔攝）

《FIGHTING！女孩們》描述1999年住在巨濟島的高中女孩「必善」（李惠利飾）對嘻哈舞蹈瘋狂著迷，她人生的唯一夢想便是前往首爾，成爲嚴正化的伴舞，為了獲得師長認可，好在校內擁有屬於自己的舞蹈練習室，她跟好友「美娜」（朴世婉飾）說服當過啦啦隊隊長的轉學生「世賢」（趙妸㛦飾），一起組成啦啦隊社團「千禧年女孩（millennium girls）」。

《FIGHTING！女孩們》媒體試片，李多慧。（記者胡舜翔攝）

這群女孩們跑遍家鄉各處，用熱情舞蹈爲居民應援，也累積了深厚友誼，但接踵而來的難題，令女孩們面臨考驗，必善的青梅竹馬「植行」（李政河飾）則是一路默默地陪在她身旁為她打氣，在末日預言不斷、充滿不確定性的世紀末裡，寫下最閃耀動人的青春篇章。《FIGHTING！女孩們》將於11月22日上映。

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