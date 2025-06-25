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娛樂 最新消息

林柏宏「拆彈成功」高EQ回應「父債風波」萬人讚爆

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏在2025台北電影節開幕片《96分鐘》飾演拆彈專家「宋康任」，現實中則遇上「親情危機」。他昨遭四叔爆料走紅後忘恩負義，為金錢和親戚撕破臉；拍戲一整天的林柏宏深夜發文正面迎擊，不到半小時破萬人點讚，被形容是靠高EQ「拆彈成功」。

「零負評男神」林柏宏，遭叔伯控拒替父還債。（翻攝自亞洲電影大獎臉書）「零負評男神」林柏宏，遭叔伯控拒替父還債。（翻攝自亞洲電影大獎臉書）

林柏宏四叔出面怒轟林柏宏父親向3兄弟「半借半騙」逾千萬元，賴皮不還，而叔伯希望林柏宏能勸父親處理，林的回應讓叔伯直批態度不佳，又忘恩負義，之後更傳出林柏宏曾為父親欠債一事，罵爸爸是「流浪狗」。

對此，林柏宏坦言，和伯叔很少見面且久未聯絡，加上成年以來就負擔自己的生活，支助父母親的生活開銷，並為他們償還多筆債務至今，文末撇清沒罵父親是流浪狗，最後神來一筆，替流浪狗宣傳，請大家一起以領養代替購買。

林柏宏的聲明發出約半小時，吸引上萬粉絲點讚，留言破千則支持，有人表示「支持柏宏，不要被長輩情勒了，上一輩的問題不該你來承擔」、「成年人的債務應該自己還，若有問題就是訴諸法律」、「叔伯是叔伯，你是你，界線立出來！」

有網友直誇林柏宏有智慧、EQ高，「盡孝道之餘還能順道宣導領養浪浪」、「代替流浪動物謝謝你」、「相信正義會站在你這邊的，相信新片也會大發的」，也有粉絲向他喊話：「誰罵柏宏我跟他拚了，別失去你那陽光般笑容。」

相關話題發酵，不少林柏宏的影迷相互討論「家家有本難唸的經」，也有許多人站出來聲援「長輩都是成年人，本就該為自己行為負責，不該情勒晚輩」、「孩子沒辦法選擇父母，更不是生來還父母債」、「都什麼年代了，還有父債子還這種事」。

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