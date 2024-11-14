當《即刻救援》碰上《神鬼認證》！影帝化身殺神萬里追兇

奧斯卡影帝雷米馬利克在諜報動作片《復仇反擊戰》從科技宅男化身復仇殺神。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《波希米亞狂想曲》奧斯卡影帝雷米馬利克主演的諜報動作片《復仇反擊戰》今（13）日曝光首支預告，他在片中從科技宅男化身復仇殺神，不報血海深仇絕不罷休，宛如《即刻救援》加上《神鬼認證》，刺激緊張無冷場。

該片描述一名天資聰穎卻極為內向的中情局解碼員在妻子於倫敦的恐怖攻擊中喪命後，頓時陷入極度悲憤，在長官拒絕對此採取行動後，他決定親自出馬，踏上一段橫跨全球的危險長征，只為找出罪魁禍首的下落、一報血海深仇。

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諜報動作片《復仇反擊戰》中文版海報。（二十世紀影業提供）

雷米早在熱門影集代表作《駭客軍團》中便以高科技鬼才主角深植人心，新片不但令人重溫他的招牌形象，更首度一展動作身手，令人刮目相看、為之驚豔！他也首度身兼電影監製，繼續一展過人才華。

電影的堅強卡司還包括《鐵幕行動》艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安、《貝爾法斯特》演技派女星凱特瑞納巴爾夫、《駭客任務》系列金獎男星勞倫斯費許朋，並由熱門諜報影集《外放特務組》英國導演詹姆斯哈維斯執導、《黑鷹計劃》資深編劇肯諾蘭撰寫劇本。《復仇反擊戰》將於2025年4月11日在台上映。

《復仇反擊戰》首支預告：

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