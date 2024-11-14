剛衰捲宮廟詐騙！曾莞婷吐心情：希望能有依靠的歸屬

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾莞婷在《影后》飾演嬌滴滴又不服老的女星「潘茵茵」翻紅，昨又衰捲宮廟詐騙風波，哀痛表示：「難道我有的一切成績不是靠自己努力，而是靠什麼宮廟嗎？」甚至氣餒道：「好不容易抬起頭又要被你們淹死，心真的很累。」好在她新戲不斷，TVBS近日要播出的《祕書俱樂部》中，她二搭修杰楷，吐露女強人心聲：「希望能有依靠的歸屬。」

曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》中二搭修杰楷。（TVBS提供）

《祕書俱樂部》由修杰楷擔綱製作人，攜手王傳一、賴雅妍、曾莞婷、張軒睿、楊晴、管麟、黃尚禾、木星等人合作，修杰楷開心表示：「我一直非常期待播出，雖然這是我第二次擔任製作人，但算是第一次從頭到尾執行，也忙了整整1年很有成就感，儘管過程辛苦，但很感謝有這群專業的演員好友們幫忙，才能產出這麼好的作品。」

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曾莞婷在裡《祕書俱樂部》中是個在職場中運籌帷幄，努力平衡情感與工作掙扎的女子，曾莞婷也表示自己和角色感情觀有一點雷同，不論在工作上是多麼強勢，但回到家還是希望有個能依靠的歸屬。《祕書俱樂部》於12月8日起每週日晚間8點在TVBS 42台播出。

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