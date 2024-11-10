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川普將重返白宮 蔡依林經典歌曲瘋傳中國

川普將重返白宮。（法新社）川普將重返白宮。（法新社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）本月6日勝選確定將重返白宮，引發全球關注，隔日中國微博瘋傳台灣歌手「Jolin」蔡依林與陶喆18年前合唱經典歌曲《今天你要嫁給我》，因其中一句歌詞精準暗示川普當選，此話題也衝上熱搜。

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2006年陶喆發行專輯《太美麗》，其中收錄與Jolin合唱《今天你要嫁給我》，歌詞中被搜出一巧合，歌曲一開頭，陶喆先唱「Jolin in the house」，蔡依林接著唱「D.T in the house」。

歌曲《今天你要嫁給我》被收錄在2006年陶喆發行專輯《太美麗》。（翻攝自Youtube）歌曲《今天你要嫁給我》被收錄在2006年陶喆發行專輯《太美麗》。（翻攝自Youtube）

話說「D.T」在這首歌曲裡是指陶喆英文名「David Tao」，對照川普二度當選美國總統，被大批中國網友開玩笑指「D.T」正好是川普英文名字「Donald  Trump」縮寫，而「house」更被解讀是「白宮」（White house）。

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網友大開玩笑指《今天你要嫁給我》歌詞不僅傳達幸福，冥冥之中也精準預測川普再度當選美國總統，更有趣的是，關鍵字「Jolin和陶喆看完都沉默了」一舉衝上微博熱搜，更有人搞笑留言：「陶喆：我招誰惹誰了？！」

也因為川普二度入主白宮，Jolin、陶喆合唱名曲《今天你要嫁給我》，被大批網友驚喊「神預言」。

 

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