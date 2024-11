川普將重返白宮 蔡依林經典歌曲瘋傳中國

川普將重返白宮。(法新社)

林南谷/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕美國前總統川普(Donald Trump)本月6日勝選確定將重返白宮,引發全球關注,隔日中國微博瘋傳台灣歌手「Jolin」蔡依林與陶喆18年前合唱經典歌曲《今天你要嫁給我》,因其中一句歌詞精準暗示川普當選,此話題也衝上熱搜。

2006年陶喆發行專輯《太美麗》,其中收錄與Jolin合唱《今天你要嫁給我》,歌詞中被搜出一巧合,歌曲一開頭,陶喆先唱「Jolin in the house」,蔡依林接著唱「D.T in the house」。

歌曲《今天你要嫁給我》被收錄在2006年陶喆發行專輯《太美麗》。(翻攝自Youtube)

話說「D.T」在這首歌曲裡是指陶喆英文名「David Tao」,對照川普二度當選美國總統,被大批中國網友開玩笑指「D.T」正好是川普英文名字「Donald Trump」縮寫,而「house」更被解讀是「白宮」(White house)。

網友大開玩笑指《今天你要嫁給我》歌詞不僅傳達幸福,冥冥之中也精準預測川普再度當選美國總統,更有趣的是,關鍵字「Jolin和陶喆看完都沉默了」一舉衝上微博熱搜,更有人搞笑留言:「陶喆:我招誰惹誰了?!」

也因為川普二度入主白宮,Jolin、陶喆合唱名曲《今天你要嫁給我》,被大批網友驚喊「神預言」。

