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娛樂 最新消息

林郁婷「奪金揹教練」藏故事！一拳取勝金牌實力震驚現場

〔記者傅茗渝／台北報導〕奧運拳擊金牌得主林郁婷登上《TVBS看板人物》，揹著教練曾自強秀「冠軍傳統」，展現兩人獨有默契，林郁婷解釋「揹教練」起因於11年前世青賽頒獎典禮上，「我想藉此讓大家知道，身後有一個很重要的人一直在支持我。」一番話流露出深厚的師徒情誼，她也幽默補充：「但只有得冠軍的時候才會揹！」

林郁婷在節目中解釋「揹教練」傳統。（TVBS提供）林郁婷在節目中解釋「揹教練」傳統。（TVBS提供）

曾自強推廣拳擊不遺餘力，透露只要有機會就會積極走訪各地，為培養林郁婷的競爭力，曾自強也會帶她到不同學校「震撼教育」，透過觀察其他選手的表現，林郁婷也能在過程中不斷磨練自己，一路上兩人建立起亦師亦友的最佳默契，林郁婷也感性補充，「如果不是曾教練，我就不打了！」這番話讓主持人方念華深受感動，稱讚道「你們帶給我們太多的生命激勵，早已超越金牌的意義！」

林郁婷在《TVBS看板人物》挑戰趣味拳擊機。（TVBS提供）林郁婷在《TVBS看板人物》挑戰趣味拳擊機。（TVBS提供）

此外在《TVBS看板人物》中，林郁婷還首次挑戰趣味拳擊機PK，與兩位大力士代表一較高下，只見她手戴金色拳擊手套，在眾所矚目之下迅速一拳取勝，引發全場驚呼聲不斷，而她迅雷不及掩耳的出拳速度，也令主持人方念華及兩位挑戰者大開眼界，林郁婷笑著補充道「拳擊選手出拳的速度都很快，不能讓對手看出破綻。」不禁佩服運動員背後所付出的辛苦磨練。精彩內容請鎖定11月10日晚間11點，TVBS 56頻道《TVBS看板人物》。

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