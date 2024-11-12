（影）Yuma、Tommy泡湯片流出 Ryu孤單坐一旁網喊心疼

網友翻出Yuma（左起）、Ryu、Tommy三人一同遊日本的影片。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTube頻道「RYUuu TV／學日文看日本」捧出網紅夫妻檔Ryu與Yuma，更獲得181萬訂閱肯定。沒想到最近爆出夫妻倆婚變，一開始外界認為是Ryu偷吃女畫家，後來才知道竟是Yuma跟小王Tommy先出軌，震碎三觀。如今更有網友翻出過去三人一同搭蒸汽火車的影片，愈看愈覺得畫面中的Ryu簡直一臉綠光，讓許多網友感到心疼。

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住在日本的馬來西亞老公Ryu跟日本老婆Yuma一起開設YouTube頻道，如今黑料連環爆，讓人覺得「貴圈好混亂」。事情的真相竟然是日本老婆Yuma先偷吃小王「Tommy」；傷心的Ryu則和中國秦姓女畫家愈走愈近，成了妥妥的四角戀，最誇張的是，目前Ryu和Yuma還維持婚姻關係。

在車上Tommy（左）硬是擠著要和Yuma並肩乘坐。（翻攝自YouTube）

網友找到過去Ryu、Yuma、Tommy三人在日本栃木縣搭乘蒸汽火車的影片，越看越覺得怪，原來早在當時就已經可以看出端倪。影片中的Yuma坐在靠窗的位子，Tommy大喇喇地朝她擠過去，兩人並肩而坐還開心地哼起歌。

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Yuma擔任攝影師時，稱讚Tommy腳很長。（翻攝自YouTube）

Ryu當時被分配到拍攝的工作，只能拍下Yuma跟Tommy一起泡足湯開心的畫面；接著換Yuma當攝影師，竟對著坐在對面的Tommy和Ryu脫口說出：「Tommy的腳好長喔」，當時Ryu還不服輸的把身體往下滑，決心和Tommy一較長短。

網友看到這支影片，忍不住酸諷：「是其他的很長吧」、「看了真心疼」、「看了覺得心很酸⋯」、「第一次看這影片的人一定覺得T跟Y才是一對，R根本電燈泡」。

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