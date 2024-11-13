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娛樂 最新消息

阿本大突破獻男男初吻！心跳加速超「香」畫面流出

阿本（右）在日本BL劇與KARUMA有陽台男男吻。（mov提供）阿本（右）在日本BL劇與KARUMA有陽台男男吻。（mov提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕阿本近期參與拍攝日本BL新作《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，據悉收看該劇人數在日本mov全球平台上線後有近20%收看來自台灣，這是阿本首次嘗試男男吻戲，阿本透露拍攝當天東京正逢颱風，風雨不斷，因拍攝環境惡劣，這場陽台吻戲NG了五六次才順利完成，他坦言被KARUMA吻的當下心跳有些加速。而在拍攝前，他與搭檔KARUMA一同刷牙清潔，希望讓彼此在親吻時，口氣是芳香的味道。

阿本（右二）為日BL劇苦練日文，獻出首次男男吻戲引爆話題。（mov提供）阿本（右二）為日BL劇苦練日文，獻出首次男男吻戲引爆話題。（mov提供）

這次演出阿本首次全程挑戰日文台詞，對於僅具基本日語會話能力的他，無疑是一項艱鉅挑戰。阿本透露從拿到腳本到拍攝僅有一個月準備時間，因此選擇逐字逐句背誦台詞。他表示：「我背台詞背到可以從第一集到第十集，所有台詞都能一字不漏地唸出來。」然而，背熟台詞只是第一步，真正的挑戰在於如何用自然的語調演繹角色。

阿本（右）看到KARUMA有心跳加速。（mov提供）阿本（右）看到KARUMA有心跳加速。（mov提供）

阿本談到日文與中文在語調和表達方式上的差異，特別是在情感的傳遞上更顯困難。他努力調整語速、斷句，甚至學習對手演員的台詞，以便做出正確的反應，確保情感流露更加流暢。阿本分享：「拍到幫KARUMA包紮傷口的那場戲，我才真的感受到日文中那種唯美且細膩的情感，通過眼神和肢體的交流，傳達出獨特的悸動感。」這也充分展現他跨國合作的專業態度，讓觀眾看見他多層次的演出魅力中。

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