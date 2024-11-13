前AV女優明日花綺羅疑直播詐騙！遭後輩公審「惡劣行徑曝光」

退役AV女優明日花綺羅被指控直播詐騙。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已退役的AV女優明日花綺羅近日意外被指直播詐騙，後輩白濱希（白浜のぞみ）表示自己在8月23日時參加了明日花綺羅的直播活動，送出了價值約2萬台幣的禮物，還抽中明日花的簽名T恤，但她卻遲遲未收到該獎品，跟明日花綺羅反應後，竟遭對方封鎖。

白濱希表示自己在8月參加了明日花綺羅的直播活動時，抽中簽名T恤，但卻遲遲未收到獎品。（翻攝自X）

白濱希在X上發文公審明日花綺羅，她先是曬出足以證明真的有抽到獎的截圖表示，「身為粉絲花了錢卻受到這樣的對待，真的非常難過。」，貼文一出有不少人建議她去報案，至今尚未正式提起訴訟。

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不過，據AV達人一劍浣春秋分析，先前流出的對話內容可以證明明日花其實不爽白濱希很久了，認為對方一直蹭她熱度，明日花也否認利用直播索取粉絲禮物、收金主資助等傳聞，表示正在蒐集證據，將來不排除會對白濱希提告。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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