《化外之醫》5大亮點曝！張鈞甯自薦男帥女美 越南影帝獲封「怪醫黑傑克」

張鈞甯（右）在影集中因一場醫療糾紛，必須面對許安植的質問。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕國際醫療犯罪影集《化外之醫》由公共電視、中華電信、瀚草文創共同出品，並由瀚草文創製作；由張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏及「爆花」蔡亘晏主演，上週在金馬影展舉行的第1、2集首映後大獲好評，僅僅兩集就引發五大亮點熱議，今（13日）也釋出了超前導預告。

《化外之醫》演員集體演技爆發，被譽為醫療劇新巔峰、劇情赤裸裸揭開社會黑幕、檢警法律攻防的精采對決，再加上完美的鏡頭語言和後製效果，張鈞甯也大力自薦，表示：「不只是男的帥、女的美，所有演員都表現精湛，劇組也精雕細琢每個戲劇場面，希望大家會喜歡！」

請繼續往下閱讀...

在超前導預告中，劇情瞬間進入緊張刺激的刑警追緝大場面與驚心動魄的醫療手術現場。越南醫生究竟為何來到台灣？當他遇見張鈞甯之後，似乎人生發生了翻天覆地的變化。預告結尾他提出的懸念問題：「我為什麼要逃？」成為影集最大的懸疑。短短30秒的預告，不僅充滿懸疑與娛樂性，也能從中窺見劇情以寫實角度觸及社會議題。

其中最引人矚目的莫過於張鈞甯、蔡亘晏和連炳發撞擊出的精彩醫護現場火花。影集中不僅有大型急救場面，還揭示了許多醫療黑幕，也呈現出台灣的醫療困境。張鈞甯為此劇專心跟隨外科醫師學習醫療知識和手術，她也深入觀察醫師們的生活：「其實，外科醫師的生活很辛苦，工作壓力非常大，若還有家庭和關係要兼顧，這真的非常難。」她在影集中身處於孩子、失智父親和繁忙工作間，片刻不得喘息的模樣，令人揪心不已！

連炳發（右）飾演的范文寧在越南是醫術精湛的外科醫師，來台進行非法醫療行為。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

此外，影集也邀請到了越南影帝連炳發參演，他飾演一名打黑工的越南醫生，與張鈞甯有大量精彩對手戲。他精瘦酷帥的形象讓台灣觀眾直呼：「帥慘了！」加上他以「化外之醫」的身分操作精準明快的醫療手術，被觀眾稱為「怪醫黑傑克」，連炳發與楊一展之間的笑淚交織戲份也為影集增添不少亮點。同時，影集中更有多位外籍演員參演，影評人盛讚影集以多語系和多樣化的演繹方式，成功揭示當前社會的現況。

許安植焦急等待父親接受急救，她與醫院的對立也即將展開。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

夏騰宏（左）飾演外事警察，到處調查外來人口的非法活動。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

夏騰宏和許安植在影集中分別飾演外事警察和檢察官。夏騰宏演繹的外事警察在追緝失聯移工過程中，面臨身分認同的衝突；而許安植所飾演的檢察官因為家人所遭遇的醫療糾紛而將目光集中在張張鈞甯與連炳發身上。影集中的法律攻防戰，緊張刺激、扣人心弦，成為又一大看點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法