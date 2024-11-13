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籃籃帶動跳三振舞！來賓臭臉不領情 尷尬場面曝

阿翔、籃籃、楊繡惠和陳怡婷體驗遊覽車導覽的工作。（民視提供）阿翔、籃籃、楊繡惠和陳怡婷體驗遊覽車導覽的工作。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠和陳怡婷錄製民視八大《綜藝新時代》，眾人日前來到了雲林體驗遊覽車導覽的工作。主持群首先很不一樣的在遊覽車上面開場，帶著整車的婆媽團旅客，籃籃直說這是史上最多人的開場，先帶大家來到台灣最年輕的「湖山水庫」，籃籃帶著婆媽來一段流行性感的三振舞，現場熱舞飛揚，但卻有一位小弟一動也不動，籃籃向前親切的教學，只見小弟不領情的直說好熱，讓現場一陣尷尬又爆笑。

小來賓喊熱不跟著籃籃跳舞。（民視提供）小來賓喊熱不跟著籃籃跳舞。（民視提供）

阿翔解圍說要幫大家拍照，拍照時發現一位印尼朋友，像同鄉一樣親切，馬上秀了一段歡迎來台灣的印尼話，讓印尼朋友笑開懷，接下來帶大家來到在地的景點「保坑大將軍」，阿翔講故事時，大家竟睡成一團！讓籃籃形容阿翔是白噪音，楊繡惠更說如果以後睡不著就要叫阿翔來一直講一直講，那就會很好睡了。

籃籃。（民視提供）籃籃。（民視提供）

老闆錡哥在園區也會用台語報現場新聞，而且是用親切的四句聯，籃籃現場則cue楊繡惠與老闆來一場四句聯比賽，只見楊繡惠一句接一句，沒多久就讓老闆敗陣下來，楊繡惠更教人如何罵人罵得很藝術，像講「胡蠅摔落肉鼎」意思就是「惱死」、「爬上樓不能下來」台語的「欠梯」就是欠揍的意思，有趣的教學也讓後面的媽媽拿出手機錄影，被大家笑說學起來可以回去罵老公，一整天輕鬆有趣又吃到飽的介紹，把台灣特有文化遊覽車導覽的工作介紹給觀眾。

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