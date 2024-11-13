王淨躺著也中槍！衰捲邪教風波 無奈回應：我家是基督徒

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王淨出演的電影《鬼才之道》於8月上映後大受好評，宣傳期才剛結束，沒想到今（13）日遭傳捲入「安和財神廟（台北朝熹宮）」的邪教風波。對此，王淨無奈回應「我們家甚至是基督徒」。

王淨遭疑捲入邪教。（資料照，記者胡舜翔攝）

據週刊報導指出，台北朝熹宮主事師姐林翊綺號稱能通靈問事，包括感情、事業、冤親債主等問題都能處理，卻要求認識的女藝人幫忙拍電影、賣周邊商品，不只沒有支付酬勞還拿了投資人上百萬的錢就沒消息。另有信眾表示，林翊綺宣稱王淨的經紀人也是信徒之一，因此誇下海口稱王淨即將擔任女主角。

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王淨否認爆料，無奈表示躺著也中槍。（翻攝自IG）

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對此，王淨在IG限時動態中無奈回應，「最近是一個什麼躺在家也能中槍的能量嗎？沒有收到劇本，也沒有要參與，然後我們家甚至是基督徒？？？」，極力駁斥爆料。事實上，遭傳捲入事件的還有《影后》中飾演潘茵茵的曾莞婷，甚至楊謹華也被扯入，不過曾莞婷稍早已發文否認，「難道我有的一切成績不是靠自己努力而是靠什麼宮廟嗎」、「好不容易抬起頭又要被你們淹死，心真的很累」。

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