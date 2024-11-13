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娛樂 電視

疑捲入邪教風波 曾莞婷：好不容易抬起頭又被淹死

曾莞婷遭疑捲入邪教，發文反擊了。（翻攝自臉書）曾莞婷遭疑捲入邪教，發文反擊了。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾莞婷在Netflix影集《影后》飾演堅持不演媽的傲嬌女演員「潘茵茵」，播出後大受好評，首映會時想起一路走來的心酸忍不住淚崩。近日遭傳她曾到台北市安和路上的「安和財神廟（台北朝熹宮）」尋求心靈慰藉，疑似與熱門話題「邪教」有關，對此，她發文回應了，「沒跟我求證過」。

據週刊報導，台北朝熹宮主事師姐林翊綺號稱能通靈問事，包括感情、事業、冤親債主等問題都能處理，卻要求認識的女藝人幫忙拍片、賣周邊商品，不只沒有支付還拿了投資人上百萬的錢就沒消息，廟中人士表示，曾聽過曾莞婷的名字。而近來曾莞婷曝光量極大，主持《小姐姐請回答》先是被傳逼宮藍心湄的《女人我最大》，結果澄清後，節目被證實4個月就收攤，其他包括電影《鬼們之蝴蝶大廈》，今年戲劇《X ！又是星期一》、《省省吧！我家富貴發》及《你好，我是接體員》、《秘書俱樂部》、《影后》都有她的身影。

對此，曾莞婷發文反駁:「這個圈子真的是，難道我有的一切成績不是靠自己努力而是靠什麼宮廟嗎?斗大的標題加上我的名字，還以為是我參加邪教騙人家錢勒，記者甚至沒有跟我本人求證過，新聞就發的滿天飛，還是朋友來問我才看到。拜託你們社會已經夠亂了善盡你們的責任跟義務不要做不實的報導，好不容易抬起頭又要被你們淹死，心真的很累。」

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