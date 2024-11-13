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娛樂 電視

李亞萍久違露面「不慎重摔」現況曝 余祥銓認：她本來不想來

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓、柔柔女兒「小元寶」今（13）日在大直典華舉辦1歲抓周活動，余天、李亞萍全家都出席，可以看到余天心情相當開心，久未在媒體前露面的李亞萍氣色也相當不錯，一家人和樂融融相當幸福，而李亞萍前陣子因肌膜炎一度嚴重到無法行走，受訪時一度站不穩跌倒，所幸並無大礙，余祥銓則提到媽媽原本因為臉部過敏，覺得有點腫還不太想露面，余天隨即嘴甜表示：「她是有點腫，沒腫會更漂亮！」

余天在台上開心表示，元寶今天滿周歲，雙眼幾乎離不開愛孫，余天稱讚小元寶很聰明：「很少看到1歲的小孩就會講很多話、懂很多東西，蠻聰明的小孩，沒看過小孩頭髮這麼多，披頭散髮的出來。」當主持人問小元寶聰明是像爸爸還是媽媽？余天則幽默表示：「應該比較像我。」

余天孫女小元寶抓周儀式暨生日派對，左起余天、柔柔、小元寶、余祥銓、李亞萍。（記者潘少棠攝）余天孫女小元寶抓周儀式暨生日派對，左起余天、柔柔、小元寶、余祥銓、李亞萍。（記者潘少棠攝）

余祥銓隨即不服輸直呼應該是像他才對，李亞萍則喊這樣爭太無聊：「（小元寶）就是穿著女裝的余祥銓啊！」全家人互動相當有愛，至於會不會想再添一個金孫？李亞萍表示就看年輕人、沒有催生，余天則說很希望：「最好來個男的，一男一女剛剛好。」

不過余祥銓也說現在工作很忙、還有許多代言，還沒有打算生第二胎，婚宴的話，今年龍年的關係幾乎都被訂滿，要辦也要辦明年了。

而今余天二女兒余苑綺的一對子女因為上課沒有過來，余天也說有和女婿陳鑒協調好，現在一個禮拜可以見孩子們一次，後續也不打算打官司了，「能見到他就很開心了」，強調孩子們現在狀態都很好。

至於李亞萍的腿疾，她表示走路有時會有點拐到、不太舒服，但盡量不吃止痛藥，整體還是有好一點。

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