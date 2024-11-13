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澎恰恰2.4億債務還一半 驚傳恐嚇影視大亨

澎恰恰目前主持工作僅剩《超級夜總會》，近年為了跟隨時代趨勢走，轉往自媒體發展。（資料照）澎恰恰目前主持工作僅剩《超級夜總會》，近年為了跟隨時代趨勢走，轉往自媒體發展。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕三立招牌綜藝節目《超級夜總會》主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗上個月甫在第59屆電視金鐘獎打敗眾多強敵拿下「綜藝節目主持人獎」，沒想到澎恰恰最近卻驚傳一起合約糾紛。

據悉，某影視大亨出面指控澎恰恰年初與他合資開公司、簽經紀約，事後他卻與另一股東到中國私接工作，更勁爆的是，對方聲稱澎恰恰甚至出言恐嚇，還驚爆澎恰恰被徒弟、資深藝人許效舜等人扯後腿。

相關新聞：澎恰恰、許效舜、苗可麗 奪金鐘綜藝主持人獎

澎恰恰2020年因投資電影失利，對外宣布破產負債2.4億元，今年7月中旬出席第二聯合自媒體學院校長記者會，透露早於4月開始便在中國福建省廈門市藉著抖音平台開直播，經營「毛筆字」事業。

當時澎恰恰還樂觀表示平台分潤還不錯，更表示目前債務已清償最初金額的一半。

相關新聞：澎恰恰轉戰直播 喜報債務清償一半

目前澎恰恰手上僅剩《超級夜總會》主持工作，近年為了跟著時代趨勢走，決定轉往自媒體發展，4月在廈門開啟「毛筆字」事業，以抖音平台開直播帶貨，主攻毛筆字創作，副攻文化相關商品，包括線香和茶葉等，最近都是台灣、廈門兩地跑，平日在廈門開直播，假日返台錄影。

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