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娛樂 最新消息

郭台銘千金長大了！暴風抽高 仙姿不輸媽媽曾馨瑩

〔記者邱奕欽／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘的老婆曾馨瑩，近日喜迎50歲半百大壽，卻也為光陰似箭而感慨：「進入人生另一個階段，只能說時間飛逝。」小女兒Bella也在同天生日，她因此開心曬出母女合影，沒想到10歲的Bella已暴風式抽高，美貌與氣勢完全不輸給媽媽。

曾馨瑩（左）曬出與小女兒Bella合影慶祝同天生日。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）曾馨瑩（左）曬出與小女兒Bella合影慶祝同天生日。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

曾馨瑩11日歡慶50歲生日大壽，卻也為歲月如梭感慨道：「進入人生另一個階段，只能說時間飛逝。」邁入半百大關，她也許下願望希冀自己在未來可以更自在、更從容、更有智慧，要永遠保持滿滿正能量，並給身邊的人多點溫暖。

此外，曾馨瑩因與小女兒Bella同天生日，她開心曬出母女合影之外，更甜蜜喊話：「再次跟與我同天生日的寶貝說聲～Happy birthday,my dearest little princess！」照片中，可見10歲的Bella身穿洋裝並露出甜美笑容，卻也已暴風式抽高長大，美貌與氣勢完全不輸媽媽。

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