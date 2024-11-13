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娛樂 最新消息

Tommy慘淪小王爆退訂 YT頻道「悲催數字曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「RyuuuTV」由大馬籍「Ryu」攜手曾至台灣留學的日本籍妻子「Yuma」共同經營，以介紹日本社會文化現象、日文教學及日常紀錄等影片累積181萬訂閱，沒想到夫妻倆近日雙雙爆出婚內出軌搞不倫。然而，「小王」Tommy雖道歉卻無法平息眾怒，頻道更是爆發一波退訂潮，最新的悲催訂閱數也曝光。

Tommy（左起）坦承介入Yuma與Ryu的婚姻，昔日好好先生的形象瞬間崩毀。（翻攝自IG）Tommy（左起）坦承介入Yuma與Ryu的婚姻，昔日好好先生的形象瞬間崩毀。（翻攝自IG）

日馬夫妻Ryu、Yuma近日爆出婚內接力出軌，時間軸以Yuma偷吃同鄉的小王YouTuber「Tommy」開始，Ryu接著在幾個月後也認識了中國女畫家。婚變醜聞曝光後，Ryu、Yuma昔日恩愛形象瞬間崩毀，以往同框Tommy的「三人行畫面」也被挖出，更讓一直以來支持他們的死忠粉絲難以置信。

Tommy的頻道訂閱數自98.3萬掉到96.3萬。（翻攝自YouTube）Tommy的頻道訂閱數自98.3萬掉到96.3萬。（翻攝自YouTube）

隨著Ryu、Yuma複雜的多角不倫戀真相浮出水面，儘管小王Tommy坦承犯錯也接受各界批判，並強調與Yuma自3月起不再聯繫，不過此舉仍無法平息網友怒火，頻道更爆發一波退訂潮，自原本的98.3萬訂閱掉到96.3萬，並且還在持續下降中，距離百萬訂閱的門檻越來越遠。

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