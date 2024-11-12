郭台銘神隱一年現蹤！曾馨瑩50歲大壽「揭秘豪門內幕」

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾馨瑩昨（11日）喜迎50歲半百生日大壽，卻也為光陰似箭而感慨：「進入人生另一個階段，只能說時間飛逝。」沒想到，暌違一年未在螢光幕前亮相的鴻海集團創辦人郭台銘，9日驚喜現身力挺愛妻主辦的永齡基金會「銘馨盃」舞蹈大賽，被問到準備什麼禮物慶祝時，他則露出一個神秘的微笑。

郭台銘（左起）與小女兒QQ現身力挺曾馨瑩，關穎也與女兒CC出席觀摩舞蹈大賽。（翻攝自IG）

永齡銘馨盃舞蹈大賽9日登場，曾馨瑩的名媛閨蜜關穎、林熙蕾皆出席觀賽並擔任頒獎嘉賓，郭台銘在她不知情的情況下悄悄現身，別出心裁獻驚喜力挺愛妻。外界好奇豪門是如何慶生，曾馨瑩則大方透露細節：「生日當天就是和家人在家吃頓飯，簡單溫馨，郭董上個月生日也是這樣！」

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沒想到，郭台銘被問到準備什麼生日禮物時，竟給出一抹神秘的微笑，不過根據郭董以往經歷，每逢結婚紀念日、生日都會獻上一束鮮花。對此，曾馨瑩昨晚也在IG分享生日感言，更為邁入50歲大關而感慨：「進入人生另一個階段，只能說時間飛逝...」

此外，曾馨瑩暖壽時張小燕、賈永婕、張清芳、「Ella」陳嘉樺、楊謹華、李明依、關穎、柯震東及連勝文、蔡依珊夫婦等名人皆齊聚歡慶，這讓她深受感動表示：「謝謝支持我的家人、朋友，你們成為我生命中如此美好的一部分。」同時也許下願望，「未來希望自己可以更自在、更從容、更有智慧」。

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