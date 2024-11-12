楊謹華《影后》翻臉閨密拍到半夜卡關！嚴藝文「超狠一招」逼她崩潰

楊謹華（左）《影后》中，在謝盈萱婚禮與她當眾鬧翻。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華、謝盈萱主演的Netflix影集《影后》上線後爆紅，《影后》編導嚴藝文近日上podcast節目《只能喝酒的圖書館》，提到有一場楊謹華在婚禮上與謝盈萱吵架的戲，當天拍到半夜兩三點，她看出楊謹華已經累了，身心靈感到麻木，也找不到感覺、無法再突破，恰巧當天是Coco李玟過世，嚴藝文幽幽表示自己用了一個殘酷的手法，讓楊謹華立刻入戲，完成精彩表演。

嚴藝文提到自己知道楊謹華現實生活中的確有一個像薛亞之（謝盈萱演出的角色）這樣的好朋友，但她們已經很久沒有聯絡，「所以我跟她說，妳想像我們今天見到Coco李玟（離世）的消息，然後對象是她。」

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楊謹華一聽完立刻把嚴藝文推開，嚴藝文感覺到楊謹華狀態來了，立刻叫攝影機開錄，楊謹華果然一次過，但導演喊卡後楊謹華依舊收不回情緒，導演只好努力安撫她。

蕭亞軒（左）、楊謹華曾是演藝圈著名無話不說的姊妹淘。（翻攝自臉書）

另外，嚴藝文還在節目中提到有天楊謹華拍戲時狀態很奇怪，「她在台上一直講錯名字，後來才知道，她現實生活中發生的那個人的名字，跟我戲裡面的名字只差一個字。」對於這件事，網友指出蕭亞軒的本名是蕭雅之，而謝盈萱劇中角色叫做「薛亞之」，其實是後兩字諧音一樣。

對於楊謹華及蕭亞軒16年閨密情破裂，其實老早就有傳聞，據悉楊謹華跟蕭亞軒翻臉的經紀人簽約，讓蕭亞軒無法理解，但也有一說是兩人喜歡上同位男星，但未能得到證實，而楊謹華過去曾被問及這段情誼時，她不正面回應，僅為友誼下了註解，稱「就像搭列車一樣，朋友會來來去去的。」

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