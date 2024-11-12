王晶愛將！36歲「鴨王」何浩文面容憔悴 網文疑歧視肥胖

36歲香港著名「鴨王」何浩文（左）是王晶愛將。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕36歲香港著名「鴨王」何浩文不但是王晶愛將，也是演藝圈「花花公子」專業戶。何浩文近期在社群發文，表示自己被一名「肥妹」擋路，讓許多人狂轟他是「身材歧視」，根本就是人身攻擊。

何浩文是香港演藝圈中的「一代鴨王」。（星島日報提供）

何浩文對自己的身材管理相當嚴格，尤其是他演出《鴨王》、《鴨王2》的時候都需要大尺度裸露，因此多年來都維持著精壯身材。他在社群發文表示自己到家具家飾賣場吃熱狗，沒想到有個肥妹擋住路，何浩文請對方讓一讓，沒想到對方挪了挪身子，但是空出的距離卻非常狹窄，根本無法過去。

請繼續往下閱讀...

何浩文網路發文，表示被肥妹擋路。（翻攝自Threads）

他的評論造成網友憤怒，認為他歧視肥胖，更指責他的言論是一種人身攻擊，何浩文卻不這麼認為，他回覆網友自己只是有一說一。

近日有網友在街頭目擊到何浩文這位「一代鴨王」，沒想到他早已沒了昔日的精緻模樣，雖然身材沒走樣，但卻多了憔悴和滄桑。

網友街頭巧遇何浩文（右），認為他的容貌變蒼老。（翻攝自小紅書）

網友表示他見到的何浩文穿著T恤外搭襯衫，下半身則是寬褲，頭髮梳得非常整齊，但臉色黯沉又憔悴。有的網友還毒舌評論：一代鴨王看起來悽慘落魄，是不是都沒休息啊？何浩文雖然常扮演花花公子，其實家庭背景很好，父母都是教育界人士，他自己也是在英國完成中學課程。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法