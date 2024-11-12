吳宗憲調侃小鐘娶無某 回應「是否去周董演唱會」：還是鐵粉！

吳宗憲（右）調侃小鐘，曝他還沒結婚原因，左為吳姍儒。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲今與女兒吳姍儒出席《小明星大跟班》記者會，談及旗下藝人海產日前向小鐘要周杰倫演唱會門票而遭罵沒禮貌一事，表示私下有苛責對方，隨後就轉移話題，趁機調侃小鐘是因為眉角多才找不到結婚對象。

小鐘（翻攝自臉書）

海產（翻攝自臉書）

52歲的小鐘至今仍單身，吳宗憲認為他雖然私下脾氣很好但眉角很多，感情才會一直無法穩定下來，「他在演藝圈裡算是最好相處的人，但是因為眉角多所以女朋友都交不住，也比較沒有安全感、沒有自信。」也透露小鐘經常帶女生給他鑑定，「他女生緣很好，但要進入婚姻就會卡卡的。」而身為前老闆，吳宗憲表示自己不會去看周杰倫演唱會，笑說：「我去的話，台下應該會比台上熱鬧，但我還是他的鐵粉啦！」

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吳姍儒（左）今在爸爸吳宗憲的陪伴下復工。（中天提供）

吳姍儒今正式復工，氣色相當不錯，她分享月子坐得很好、不會特別怕冷，對於一開工就能跟在爸爸身邊感到特別安心；吳宗憲也說跟女兒一起搭飛機時刻都擔心著她，光是問「會不會冷」就問了6次，還與女兒十指緊扣，安全感給好給滿，而他貼心的舉動不只一件，也爽快送了一輛更大台的車給女兒，祝賀他們一家增添新成員。

李多慧（資料照）

談到李多慧日前提告媒體跟拍，吳宗憲認為根本沒必要，「不用啦！提告幹嘛？跟繡惠和乃哥事情一樣，2人電話打一通講開就好，舞台上誰先翻臉誰就輸。」至於自己過去告贏館長一事，他呼籲對方要把此次事件銘記在心，「利刀傷人痕易合，惡語傷人恨難消。」認為誰都沒有必要一直帶著仇恨。

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