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「台灣IU」奶昔成為小師妹 有望攜手短今拍閨密寫真

中信兄弟人氣啦啦隊員短今（左）和富邦悍將啦啦隊「台灣IU」奶昔成為同門師姐妹。（本報合成圖，翻攝自IG）中信兄弟人氣啦啦隊員短今（左）和富邦悍將啦啦隊「台灣IU」奶昔成為同門師姐妹。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「台灣IU」之稱的富邦悍將啦啦隊成員「奶昔」洪采鈺，正式宣布與正妹經紀人豆芽簽約，成為旗下藝人，這也讓奶昔變成中信兄弟人氣啦啦隊成員短今的師妹。

對於新身分奶昔覺得超興奮，還透露希望未來能跟「師姐」短今一起錄製單曲，並打造「閨密寫真」。

奶昔多才多藝，過去也曾發行過單曲。（翻攝自IG）奶昔多才多藝，過去也曾發行過單曲。（翻攝自IG）

長相精緻、身材姣好的奶昔，外形神似韓國女神IU，她在網路上也非常有人氣，社群帳號有15萬粉絲追蹤。喜歡唱歌、跳舞的奶昔過去就曾經發行過單曲，還是熱舞社台柱，雖然多才多藝，不過奶昔根本沒有偶像包袱，還是個很大方的搞笑女。

奶昔透露自己把短今當成偶像，看到短今形象正面清新，而且平常也很照顧她，兩個人感情很好，所以才選擇同一位經紀人「豆芽」，希望能夠激盪出更多火花。

短今私底下跟奶昔就是好姐妹。（翻攝自IG）短今私底下跟奶昔就是好姐妹。（翻攝自IG）

短今對於有奶昔這位師妹也感到相當開心，本來就覺得奶昔在啦啦隊這份工作上表現得很努力、敬業，未來兩人也會積極朝演藝發展。短今也很期待可以跟奶昔一起拍攝閨密寫真，感覺一定超有亮點。

短今、奶昔的經紀人「豆芽」過去也曾是啦啦隊員。（翻攝自IG）短今、奶昔的經紀人「豆芽」過去也曾是啦啦隊員。（翻攝自IG）

任短今、奶昔兩人經紀人的豆芽，過去也曾是啦啦隊員，更擔任過職業球隊啦啦隊總監，她也很期待短今跟奶昔未來能激盪出怎樣的火花。

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