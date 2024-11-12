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高鐵車長等到許效舜 感謝《效廉出發吧》溫暖中風父

高鐵黃姓車長準備禮物，終於等到許效舜搭乘。（翻攝自許效舜臉書）高鐵黃姓車長準備禮物，終於等到許效舜搭乘。（翻攝自許效舜臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「舜哥」許效舜、威廉主持《效廉出發吧》，今（12）日一早搭高鐵出外景，出發前，舜哥希望天氣晴朗、拍攝順利，並透過臉書發文吐露日前碰到一件暖心故事。

上週五花甲外景結束，許效舜從台中搭乘末班高鐵北返，當快到達台北站，該班高鐵黃姓車長匆忙跑來遞上一盒餅對舜哥說：「舜哥～這是我的一點心意，我一直在等待與您在高鐵班車上相遇的這一天，我要親自感謝舜哥及《效廉出發吧》節目。」

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車長透露父親中風行動不便，外出旅遊不是一件容易的事，為了讓父親也能看到台灣各地的風景、父親看著節目就像是跟著效廉一起品嚐美食、了解在地特色人文風情、時而笑時而感動，車長說：「每次看完節目，就像是父親跟著效廉一起完成了一趟旅行。」

車長感謝舜哥在節目中帶給觀眾歡笑、常常鼓勵大家、給予正向的力量，讓他在面對生活、工作也能樂觀面對。

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聽完車長述說，舜哥當下很感動並開心合照，也謝謝車長對舜哥及效廉的支持與鼓勵，他說：「其實幸福不僅是一種情緒，更是一種人生覺悟，當你以開闊的心胸和眼光看待世間百態，幸福就在不遠處。」

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