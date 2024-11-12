高流「下酒祭」12/7海風廣場登場 10組台韓樂團海邊尬音樂

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心「下酒祭」，12月7、8日將在海風廣場熱鬧登場，首度與韓國觀光公社合作，10組台韓樂團海邊尬音樂，現場重現韓國路邊美食布帳馬車場景，活動免費入場。

旺福 WONFU曾於2022年登上日本指標性音樂祭Summer Sonic，是今年下酒祭ft.韓國的絕配樂團。（高流提供）

高流執行長丁度嵐表示，下酒祭今年邁入第3屆，前2年與沖繩合作，將在地特色音樂原汁原味帶來高雄，加上道地美食與文化體驗，每次均吸引數萬人次同樂，是南台灣冬季最具人氣的音樂性市集活動。

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高流表示，今年與中央層級的韓國觀光公社合作，選團方面除以適合此次活動企劃主題與海風廣場的場地氛圍，也力邀與台灣有相似海島氛圍的濟州島在地樂團，包括standing egg 스탠딩 에그、9001 나인티오원、MGFF 맥거핀、Staypuller 스테이플러和jisury club 지소쿠리클럽等5團，帶來時下最有態度的演出，其中不乏韓國重要大型音樂祭常客團及橫掃韓國音樂榜單的熱門樂團，精彩可期。

高流「下酒祭」結合音樂演出與特色市集，每年活動期間吸引數萬人潮共襄盛舉。（高流提供）

standing egg 스탠딩 에그獨立樂團被稱為「韓國音樂界公務員」、「搖籃曲專業戶」，是支從不在表演場合以外露面的神秘樂團，2016年夏天以單曲〈仲夏夜的我們〉橫掃韓國各大榜單，同年演唱由李聖經及南柱赫等人主演的人氣韓劇《舉重妖精金福珠》單曲〈我會去接你〉，隔年也演唱朴寶英、朴炯植主演的《大力女子都奉順》的電視單曲〈會怎麼樣〉，逐漸在台打響知名度。

韓國獨立樂團standing egg 스탠딩 에그」，是支從不在表演場合以外露面的神秘樂團。（高流提供）

來自濟州島的Staypuller 스테이플러樂團，2018年曾來台參加春吶，歌曲有許多濟州意象，期待透過音樂帶來療癒與給人溫暖和鼓舞的力量。

除韓國5組獨立樂團，今年下酒祭另邀擊沈女孩DESTROYERS、粗大Band Thick Big Band、男子漢樂團及SAX MACHINE、旺福WONFU等5組台灣樂團共襄盛舉。

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