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大馬網紅來台「iPad在飯店遭竊」！業者拒提供監控 網友炸鍋了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞網紅「Kokee」於台大畢業後，在台灣當過7年體育記者，如今轉型為旅遊YouTuber。他近日來台旅遊入住台北某知名商旅，發現自己房間內的iPad Pro憑空消失，原本想要求查看飯店監視器，卻遭「有公文才能看」為由拒絕，讓他不滿直呼，「我真的不會再住這間了。」

Kokee來台被偷iPad。（翻攝自YT）Kokee來台被偷iPad。（翻攝自YT）

Kokee近日上傳新片指出，他入住一間台北商旅，卻發現浴室蓮蓬頭支架壞掉，下去櫃台請人來修理，隨後就出門了。晚上再次回到房間剪片，準備上床睡覺時，突然發現自己放在房間的iPad Pro不見了，不過MacBook和iPhone以及10萬現金等都還在。他原本想要求飯店提出查看監控以釐清情況，卻被告知需要有警方的公文才能看。

Kokee馬上報警備案，然而值班員警表示，由於是刑事案件，公文要跑將近1個月的時間，讓他傻眼直呼，「我沒有要搞到這樣嚴重。」後來他請警察陪同前往飯店，希望飯店能讓他看監視器畫面，不過飯店櫃檯人員再度表示，要上報主管同意才能看監視器畫面，經過4天的等待，結果還是沒有答覆，讓他決定就此算了，並買了新的iPad。

影片曝光後，許多台灣網友替他抱屈，紛紛留言，「根據我從事20多年旅館業推斷，如果不敢公布監視器，通常99.9%都是自己人所為，不管是他們的員工或是水電包商都有可能」、「堅持報案，把事情鬧大，這樣旅館才會配合」、「還是建議直接報警立案，不然等於害到下一個被偷的人」。

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