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娛樂 音樂

56歲美魔女又有了！談詩玲報喜「當媽」 酒店大亨老公怒飆三字經

〔記者陽昕翰／台北報導〕56歲的「美魔女歌手」談詩玲今年慟別養了14年的愛犬「一級棒」，她無法接受愛犬的離世，決定再養一隻新寵，意外惹火了酒店大亨老公，讓他怒飆三字經。

談詩玲養了新寵「貴婦」。（翻攝臉書）談詩玲養了新寵「貴婦」。（翻攝臉書）

談詩玲近來又養了一隻黑貴賓，名字就叫做「貴婦」，提到決定養狗是先斬後奏，老公就是不想再歷經生離死別，無法接受家中有新成員。

談詩玲的想法則與老公不同，認為不能因為害怕離別，就把可愛的黑貴賓拒於門外。

談詩玲推出新專輯《追夢的人》。（豪記提供）談詩玲推出新專輯《追夢的人》。（豪記提供）

談詩玲笑說，老公本來以為她只是口頭上講講，沒想到她超大膽，沒有報備就將狗女兒帶回家，氣到怒飆髒話，她也不爽到拒作早餐給老公，夫妻倆罕見大吵。

幸好近來終於和好，談詩玲某天藉故要出門洗頭，讓老公跟「狗女兒」待在家裡相處，「貴婦」也火速收服另一半的心。

談詩玲開心直呼「我們家的小美女實在太可愛了」，就連宣傳新專輯《追夢的人》都更有動力，每天都想把「狗女兒」帶出門一起上通告。

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