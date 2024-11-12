古裝男神甜戀19歲女神 「洗鴛鴦浴激吻」吸百萬人觀看

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝男神」丁禹兮、鄧恩熙主演電視劇《長樂曲》，該劇改編人氣小說《長安銅雀鳴》，內容講述了顏府庶女「顏幸（鄧恩熙 飾）」有著超強破案本領，總能透過蛛絲馬跡找到答案。長大後她考入刑部，成為一名立志伸張正義的刑部書吏，卻因為一場烏龍替嫁，遇到內衛府大閣領「沈渡（丁禹兮 飾）」，兩人在一次次的關鍵時刻互相扶持、感情逐漸升溫，攜手揭開驚天陰謀，共同守護襄安城的安寧。

丁禹兮（右）、鄧恩熙（左）在《長樂曲》唯美「鴛鴦浴告白吻」掀討論熱潮。 （愛爾達電視提供）

《長樂曲》網路開播短短8天就累積超過1億播放量，丁禹兮劇中飾演的「沈渡」是內衛府大閣領，專職偵查、監視與刺殺、有著白無常封號，他分享：「比起先前飾演過的角色，沈渡更沉穩一點，也希望觀眾能看到我在這個角色上，表演能力和習慣的改變。」

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丁禹兮（右）在《長樂曲》甜戀小10歲鄧恩熙（左）。（愛爾達電視提供）

丁禹兮在《長樂曲》古裝扮相帥氣。（愛爾達電視提供）

29歲的丁禹兮和鄧恩熙實際年齡相差10歲，但兩人不論是戲裡、還是戲外的互動，都看不出有年紀差距，在一次的合體訪問中，兩人同時被問喜歡白天和晚上，雖說雙方各說各的答案、看似毫無默契，但鄧恩熙馬上解釋說：「我知道你選白天是因為（沈渡）有夜盲症，而我在晚上就是他的眼睛。」這讓不少劇迷們直呼：「愛上『三沈有幸（劇中角色的CP名）』就是我的三生有幸！」、「差10歲愛情就是好嗑！」

丁禹兮在《長樂曲》飾演內衛府大閣領「沈渡」。（愛爾達電視提供）

鄧恩熙為少年偶像團TFBOYS同門師妹，一出道就備受注目，這回在《長樂曲》與丁禹兮首次合作，兩人有多場超甜的互動名場面，其中「共洗鴛鴦浴告白吻40秒」的片段，在短影音平台累積超過百萬人觀看，鄧恩熙害羞地說：「這部戲有很多我的第一次，比如說第一次拍吻戲，其實很緊張，（丁禹兮）他會一直傳授他的經驗給我，我們在現場也一起交流、討論，像是哪個角度看起來比較好看、感情比較濃烈，他就像大哥哥一樣，從工作到生活、什麼都會跟你分享，很謝謝他。」

鄧恩兮在《長樂曲》飾演鬼靈精怪少女「顏幸」。（愛爾達電視提供）

鄧恩熙在《長樂曲》先婚後愛戀上丁禹兮。（愛爾達電視提供）

鄧恩熙近期參與實境節目《花兒與少年 6（花少6）》，她在節目中使用的相機大有來頭，正是丁禹兮得知她要去海外拍攝，便將自己的相機給對方，「你就帶著吧，你可以給他們看我們的照片，然後拍完之後也可以分享給我們。」聽聞鄧恩熙也掛保證說：「到時候再帶回來給你們看！」《長樂曲》11月14日起，週一至週五晚間7點於愛爾達綜合台播出。

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