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娛樂 最新消息

《偶像大師 劇場版》遲了10年登台放映！片商揭動人關鍵

《偶像大師 劇場版：前往光輝的另一端》是許多影迷心中經典。（水元素提供）《偶像大師 劇場版：前往光輝的另一端》是許多影迷心中經典。（水元素提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本遊戲《偶像大師》作為偶像養成遊戲的開山之作，《偶像大師 劇場版：前往光輝的另一端》經典10週年，將首度登上台灣大銀幕！

本作由動畫大神錦織敦史執導，他以細膩分鏡、感人敘事聞名，2014年劇場版上映後便成為影迷心中經典，在當年Newtype動畫大獎中囊括最佳電影、最佳導演、最佳主題曲等多項大獎，成為無數粉絲心中的不朽之作。

當年未能在台灣大銀幕上映，成為粉絲心中的遺憾，如今10年過去，發行商水元素文創聯手驚嘆社引進此作，讓影迷們能夠親臨現場感受偶像們為夢想奮鬥的真摯過程。

主角天海春香、如月千早、萩原雪步等角色的成長與挑戰令人動容，她們不僅在舞台上展現才華，也在粉絲心中留下深刻的情感烙印；透過錦織導演的鏡頭得以生動呈現，令觀眾彷彿置身於舞台中央，體驗偶像的辛勞與光輝。

《偶像大師 劇場版：前往光輝的另一端》海報。（水元素提供）《偶像大師 劇場版：前往光輝的另一端》海報。（水元素提供）

片商表示，很多動漫迷認為都能在網路隨手觀看，為何要再一次看大銀幕？經過內部幾次測試，大銀幕的威力能讓偶像在銀幕上光芒四射、音樂和舞蹈的感染力，無疑能帶來最震撼的視聽享受；不僅如此，影迷更能重溫當年那份純粹的偶像夢和青春熱血，與角色們一同見證成長和夢想的實現。

《偶像大師 劇場版：前往光輝的另一端》將於11月22日在台上映。

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