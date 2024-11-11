晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

DPR要來了！演唱會「場地全面升級」細節曝光

DPR CREAM（左起）、DPR IAN、DPR ARTIC。（遠雄創藝提供）DPR CREAM（左起）、DPR IAN、DPR ARTIC。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國音樂廠牌「DPR」IAN、CREAM以及ARTIC要來了，他們帶著全新巡演《DPR – The Dream Reborn World Tour 2024》即將在12月28日登台，主辦單位今天（11日）宣布場館距離全面升級，場地從原本在五股的新北市工商展覽中心改成Legacy TERA，門票預計在11月23日中午12點於拓元系統重新啟售，另提醒已購買票券的DREAMers（粉絲名稱）不必更換票券，憑原票券即可入場。

DPR IAN帥氣外貌迷倒大批少女。（遠雄創藝提供）DPR IAN帥氣外貌迷倒大批少女。（遠雄創藝提供）

「魅力型男孩」DPR IAN擁有全身帥氣刺青、性感精壯的身材，個性型外貌迷倒上千萬少女。由他作曲作詞的歌曲《Don’t Go Insane》風靡全球，特有的迷幻風格和視覺藝術，在這首歌裡表現得淋漓盡致，令聽眾深入其音樂世界，感受到那種既深沉又具有詩意的情感。

DPR IAN的歌曲《Don't Go Insane》風靡全球。（遠雄創藝提供）DPR IAN的歌曲《Don't Go Insane》風靡全球。（遠雄創藝提供）

《Don’t Go Insane》歌曲強勁的節奏更掀起「性感皮帶舞」風潮，該舞蹈由編舞家Sooram另外發想，火辣風格、律動性感，引發全球粉絲拍攝短片挑戰，就連《街頭女戰士》知名舞者Aiki也受到吸引，她分別在Tiktok與Instagram上傳成果，並各自獲得180萬與590萬點閱，《Don’t Go Insane》成為DPR IAN代表作之一，若想親自見證神曲，絕不能錯過本次台灣站巡演。

DPR CREAM與多位大勢歌手合作過，音樂風格備受樂迷喜愛。（遠雄創藝提供）DPR CREAM與多位大勢歌手合作過，音樂風格備受樂迷喜愛。（遠雄創藝提供）

DPR每位成員都深藏不露，皆具有編曲、創作的才能，DPR CREAM於2015年加入公司，身為主要製作人的他幾乎一手操辦旗下所有歌手的作品，過去也曾與Beenzino、Kid Milli、李珍雅、BIG Naughty、HAON等一線歌手合作，他5月推出正規專輯《psyche: red》，專輯先行曲《savage》掀起熱烈好評，樂迷留言表示「DPR CREAM真的是天才」、「能活在DPR的世代太幸福了」。

此外還有製作人兼DJ身分的DPR ARTIC，在每回演唱會都會帶來精彩的音浪派對DJ秀，帶給觀眾全方位的視覺與聽覺享受，而他的專輯《KINEMA》於3月7日發行，主打歌《Do or Die》穿梭於虛實之間的曲風受到粉絲熱愛，於YouTube上吸引685萬人次觀看，為了回饋歌迷的喜愛，DPR CREAM加碼發行《Do or Die （DPR CREAM Remix）》的混音版本，現在巡演中被用作結尾曲。

這次全新巡演《DPR – The Dream Reborn World Tour 2024》意指「新開始、新高度、新視野」，繼3人推出最新作品後來到台北的演出，歌單精彩無比。主辦單位「遠雄創藝」也在11日傳達更換場地新消息，「為了提升DPR與DREAMers的互動體驗，以及升級場館和硬體設施，活動從新北市工商展覽中心變更至Legacy TERA舉辦」，歌迷與藝人距離更靠近。

活動將於11月23日中午12點在拓元售票系統重新啟售，已成功購票的DREAMers不必更換票券，憑原票券即可入場，進場順序將依照原票面區域和序號進場。另外，變更場地後需退票者，即日起退款資訊及辦法可至拓元售票網站查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中