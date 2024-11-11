茵聲衰做白工 廠商完工不付錢怒罵：吃人夠夠

YouTuber「這群人」成員茵聲倒楣遇上接了案子對方卻不肯付款。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber「這群人」成員茵聲成功跨足戲劇及電影圈，今（11）日罕見在社群動怒發限時動態，痛罵接案遇到合作方拒不付款，讓她很生氣地說：欺人太甚、吃人夠夠。

茵聲說，她9月底接到一個案子，並由公關公司負責接洽，但結案之後，對方卻用盡理由拒絕付款，還把發票寄給她原本的公司，而非居中聯繫的公關公司。

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茵聲呼籲大家接案一定要簽訂合約，確保合作條件明白、清楚。（翻攝自臉書）

這種行為已經讓茵聲覺得很詭異了，沒想到接下來對方態度惡劣，還直接預告不打算支付款項，讓茵聲傻眼。

「真的是開眼界了」茵聲不但生氣，還提醒業界夥伴接案的時候一定要特別小心，尤其是付款方式，「在工作前必須收到頭尾款，至少收到頭款再做事」。另外為保障剪接、攝影、場地、妝髮、服裝等費用有著落，千萬不要讓步，導致血本無歸。

茵聲遇上廠商合作完拒不付款，氣炸。（翻攝自IG）

這次不愉快的合作經驗，也讓茵聲未來將格外注意簽訂合約，確保合作條件明白、清楚。面對對方拒不付款，茵聲也打算「公事公辦」，她認為對方已經騎到頭上來，那她也無意妥協，必須讓整起事件透明公開。

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